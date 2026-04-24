侍應帶位背後總有道理？網友勸大家別再要求換位　惹兩派熱議

不喜歡服務生安排的座位？不少人有聚餐需求或是懶得在家煮飯會選擇到餐廳用餐。



一名網友在Threads哀求，希望大家在外用餐時尊重服務生的帶位安排，建議大家在提出換位需求時，如果看到服務生面露難色「就拜託放過他」，貼文發布後引發網友熱議。

貼文發布後引發網友熱議。（Threads@huo_lii_）

事主無奈解釋，遇到會帶位的店，安排的位置一定有考量，如果提出要換位置對方皺了一下眉頭，就是不方便，忍不住哀號：

今天是來吃飯的不是來看房子選方位的。

事主的補充（Threads@huo_lii_）

另外，事主補充其他令人覺得麻煩的情況，除了2個人偏偏要坐3至4人座、結帳時消費金額卻不到500元（台幣，下同，約130港元），還有店家已經開始打掃、用餐時間只剩半個小時，卻硬要指定已經在整理的座位。

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貼文曝光引發許多同行共鳴：

「最扯的是五、六組客人在10分鐘內一直換位子，不知道是不是在玩大風吹」

「真的，位子挑到我都以為他們要住在這」

「還有東西吃完，盤子不會請我們收，是直接放在旁邊空桌上」



此外，有網民表示曾遇過硬要挑還沒整理座位的客人：

然後一直催促你收桌的真的會原地爆炸。

不過也有不少苦主抱怨：

「我是覺得如果很空就不用刻意把客人都排在一起」

「看來你是沒被帶過糟糕位置的經驗」

「會要求換位子的情況是，那個位置會讓冷氣出風口對著頭一直吹」

「可是有時候被帶到的座位，很奇怪怎麼辦」



還有人哀嘆自己和另一組顧客同樣人數，對方卻有舒適小包廂、自己則坐在廁所門口：

結帳金額我們還是他們的2倍多這感覺知道嗎？

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