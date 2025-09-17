深圳數十「摩的」每天繁忙時間停滿地鐵站出入口！一步出即被包圍

近日，有網友反映，在下班晚高峰時，大量摩的聚集在丹竹頭地鐵口A、丹竹頭地鐵站2出口以及周邊小區門口，爭相拉客，使原本就擁擠的道路變得更加寸步難行。



記者在工作日晚高峰時段來到丹竹頭地鐵站發現，數十輛摩的密密麻麻地停放在地鐵出入口周圍，將人行道和非機動車道佔據。

司機們不停地吆喝着招攬乘客，「走不走？」「去哪？」的叫喊聲此起彼伏。每當有乘客走出地鐵站，便立即有多名摩的司機圍上前去，進一步加劇了出入口的擁堵。

這些車輛不僅佔據了人行道，甚至還停放在機動車道上，導致經過的巴士和私家車不得不鳴笛緩慢通行，交通秩序混亂不堪。

除了安全問題，通行效率低下也是市民反映的焦點。「他們每天下午都堵在小區門口，回家的時候進都進不來。」每天開車回來的張先生抱怨道：

我家就住在旁邊小區，每天傍晚都不敢開窗戶，太吵了。

附近居民王阿姨表示。一些臨街商鋪的店主也抱怨說，門前的擁堵影響了生意。

市民們希望相關部門能夠採取有效措施進行治理。一些市民建議，應該在地鐵站周邊劃定專門的區域供摩的停放，同時加強執法，對違規停放的車輛進行處罰。

