會計助理發現新公司帳務混亂　被老闆要求做假帳　網民：快逃啊！

若上司要求員工做犯法的事情，可能會影響到員工自身權益。



有位網友表示，他擔任一間小公司的會計助理，上班快兩個月，卻發現公司的帳務很混亂，憑證常常沒有附上，報帳也是靠口頭交代，甚至老闆拿很多私人收據叫他報成公司費用。

他傻眼表示：

我沒什麼工作經驗，但這樣搞真的沒問題嗎？

示意圖（AI生成）

一名網友在Dcard發文表示，他畢業後到現職上班快兩個月，在一間小公司擔任會計，一開始學到新事物很新鮮，但發現公司的帳務很混亂。

他問老闆這些私人費用報成公司帳務的用途，老闆會說：

你照做就好，不用問太多。

甚至有次客戶匯款進來，但帳務上卻完全沒紀錄，原PO詢問老闆，老闆卻笑笑說：

公司有自己的做法，以後你就懂。

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他傻眼表示：

會不會哪天出事，我這個會計助理也被扯下水？

「後來我才知道，這個職位好像以前的人都沒做半年就閃人，這陣子我壓力很大，每天都在想，在這裡繼續待下去，會不會學不到東西，還出了問題？開始思考是不是乾脆轉換跑道，想過走銀行業，至少制度比較透明，升遷也穩定。」

文章曝光後，網友急勸他離職，指出：

「不要把未來賭在上面，哪天公司跳票，老闆跑路，你會被警察找上門，被告偽造文書」

「不要簽名，懂得都懂」

「出事的時候第一個找的人是會計」

「簽任何文件都要看清楚，我家人也是亂簽名，結果老闆跑路」

「中小企業會計記事偽造文書訓練營」

「快逃啊！」

「我先前也做過類似的公司，半年就離職了」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】