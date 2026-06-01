瑜伽老師穿Sports Bra＋瑜伽褲晨運　不忿遭鄰居投訴太暴露掀熱議

清晨晨跑穿運動服，竟被鄰居嫌太露？一名瑜伽老師每天早上6點多外出跑步，穿著運動內衣、瑜伽褲，再披件沒拉拉鍊的運動外套。



本來只是方便活動，讓流汗好散熱，沒想到鄰居卻覺得她的穿搭尺度太大，讓她滿頭問號：

這樣真的算很暴露嗎？

示意圖。（Alex Shaw/Unsplash）

該名瑜伽老師在Dcard分享，自己平時晨跑習慣穿著運動內衣、瑜珈褲，再披上一件不拉拉鍊的運動外套，時間大約是在早上6時許至7時30分。

近期卻被公寓管理員轉告，有鄰居反映她這樣穿「太暴露」，尤其剛好碰到小孩上學時段，希望她能注意一下，她當下雖然回了：

好的，會再注意。

但事後越想越不解，忍不住上網詢問：「各位這樣真的算穿很露嗎？」

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文章曝光，網友們紛紛表示：

「說有小孩只是煙霧彈，是怕小孩爸爸看」

「到底關鄰居什麼事，運動這樣穿根本超正常，鄰居是不是沒去過健身房？」

「做你自己就好，根本不會很暴露好嗎？她是活在那個時代？」

「不用管那些八股的人，妳穿得很正常很健康，他們這種奇怪觀念才是在毒害他們小孩」



不過也有人提出其他看法：

「在健身房看到這種穿著沒什麼，但是在自家馬路上看到，確實很吸眼球，身材曲線一覽無遺，不是說你露，就是很敢穿，撇除小孩看到，我自己是覺得被鄰居伯伯看到有點尷尬，你不想理會也是你的選擇」

「社區來看大多以日常標準，比較不會用運動標準看待。例如對我來說運動內衣，它的定位還是被我定在『內衣』，對部分人應該也是這樣想法」



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