樺加沙｜颱風襲港前 公司突改落波上班安排 打工仔爆粗︰玩嘢！
撰文：田中貴
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／樺加沙／防風準備／8號風球／打風】超強颱風樺加沙來勢洶洶，威力可能比2017年的天鴿和2018年的山竹更強，天文台作出多次「超前預告」，讓本港僱主和打工作提早做好準備，8號風球周二（9月23日）下午2時30分生效，天文台更預告考慮在周三（24日）凌晨1時至3時之間改發9號風球。
超強颱風當前，有打工仔在網上慘呻，公司的打風安排一向是「原本1點落唔使返」，但在樺加沙臨近吹襲之際，公司突然更改打風安排，即時改做若下午2時半或之前改掛3號或1號風球，就要2小時內返回公司工作，「4:30返去，6點收工真係玩嘢，X呀」。
許多網民都認同樓主的不忿，直斥「癲㗎𠵱家啲公司，我表妹公司今日都即被公司改咗，本身係12點，而家改到14:01」、「𠵱啲X街公司」、「呢啲公司臨打風先走去改制就老X土啦，咁急改趕住執笠咩」。
相關報道：打風│8號風球落波2小時內要返工？WFH？勞工處守則咁講
原本下午1時後落波毋須返工
樓主在threads表示，直斥「香港公司有幾癲？」，表示公司原本規定下午1時後才改掛3號或1號風球，員工毋須返回辦公室工作，但9月22日星期一，即天文台已預告樺加沙將會十分靠近香港之際，「突然改風球落波返工安排」，即時改做下午2時半，員工2小時內必須返回辦公室，即是最遲4時半要抵達，然後傍晚6時收工。
網民更慘︰我公司要3點落波先唔使返
樓主狠批「玩嘢，X呀，樺加沙媲美山竹，一落波要人返工」，帖文引來許多網民討論，「9成9睇準𠵱家天文台每逢『20分』掛波或有其他更新，所以樓主公司咪咁改」、「一樣，收到電郵真係呆咗」、「山竹嗰時交通癱瘓，返唔到公司嘅一律扣年假勁X」、「你公司算好啦，我公司要3點落波先唔使返」。
（threads@ewalel.02）
