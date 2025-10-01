內地男乘港鐵稱被港人歧視！打到爆眼影片瘋傳　醫療費$XX萬呻慘

港鐵人多擠逼，乘客應互諒互讓。有在香港工作的內地男子在抖音發布多段影片，稱日前在港鐵銅鑼灣站下車後，被1對香港男女歧視侮辱，責罵「北方佬」、「大陸人滾回去」，他按捺不住「言語反擊」，詎料變成肢體衝突，他被打到眼眶及鼻骨嚴重骨折、右臉麻木。然而由於他有出手「自衛」，故與對方同被警方調查，要以1,000元保釋。



事件引來兩地網民熱議，有內地網民震驚，「真假，香港有這麼癲嗎？」、「太誇張」、「不會粵語的真的不建議去香港了」。但也有網民認為不宜「跟車太貼」，「既然已經報警，警察說雙方（受害者及施襲者）都在調查中，理論上任何一方都唔應該借大眾平台輿論去影響審查結果！」。



有在香港工作的內地男子在抖音稱，在港鐵銅鑼灣站被1對香港男女歧視侮辱被毆打，眼眶及鼻骨嚴重骨折、右臉麻木。（抖音影片截圖）

該內地男子於抖音開設帳號「愛國愛港的香菜(不吃香菜版)」，擁有超過3,000名粉絲、逾12萬「讚好」。他以「關於我在銅鑼灣港鐵站被香港人歧視大陸人 並被毆打到眼睛嚴重骨折」為題發布影片，指9月21日下午，他與朋友在銅鑼灣港鐵站下車，突然有1對香港男女「死死的盯着我們，嘴裏說粵語，然後感覺態度很不友好」，他沒有理會繼續往前走，對方卻追着責罵他們「北方佬」、「大陸人滾回去」，充滿「地域歧視」，更辱罵家人，他忍無可忍用「言語」反擊。

該內地男於抖音講述事件。（抖音影片截圖）

內地男乘港鐵稱被港人歧視打「爆眼」

然而爭執升溫，樓主說走到扶手電梯時對方開始肢體攻擊，「先踢了我兩腳，然後用肘頂了我兩下，然後推了我一下」，他感到不耐煩推開對方，對方便用拳頭捶他，他當刻出手「自衛」，但眼睛受到重創，意識模糊，隨後有路人、港鐵職員過來查看並報警，送醫院診治。

該內地男於抖音講述事件。（抖音影片截圖）

展示眼睛傷勢。（抖音影片截圖）

樓主表示，對方沒有大礙，他的眼眶和鼻則有嚴重骨折，「有眼眶大於50%的骨折，包括下眼眶、內眼壁，然後還有鼻竇部份，骨折非常嚴重，目前整個右半邊臉，非常麻木的一個狀態，複視非常嚴重，我往下眼幾乎是整個人都是1個眩暈的1個狀態」。他續說，看了好幾家醫院，但手術難度高，感嘆「法律及醫療都非常焦慮，對個人生活及工作影響都非常大」。

內地網民震驚：香港有這麼癲嗎

兩地網民看過事件議論紛紛，有內地網民驚訝，「真假，香港有這麼癲嗎」、「太誇張」、「去過香港的朋友都知道，香港人的態度大部份都很惡劣，連一些香港人自己都受不了」、「不會粵語的真的不建議去香港了」。但也有內地網民認為是樓主運氣不好，「去過香港上百次，每次遇到的人都超級禮貌，感覺很舒服」。

但也有網民認為不宜「跟車太貼」，「唔會無緣無故一男一女無端端睥住你，追住你鬧，睥你之前發生咩事先係重點，睇返CCTV啦」、「既然已經報警，警察說雙方（受害者及施襲者）都在調查中，理論上任何一方都唔應該借大眾平台輿論去影響審查結果！」。

樓主其後再發布影片補充，事件起因疑是其朋友的傘觸碰到該2名香港人。（抖音）

內地男爆衝突起因 因1事同被調查

樓主其後再發布影片補充，事件起因疑是其朋友的傘觸碰到該2名香港人，「銅鑼灣站下車人很多，我們傘也沒什麼水是折疊起來的，我們完全沒有知覺，如果對方禮貌告訴我們我們肯定會道歉」，而因為他「自衛」，雙方同被警方調查，以1,000元保釋，「因為我自衛了，警察告訴我這個只能法院去判」。他又稱，對方家屬找到其朋友道歉並想給錢和解，惟他認為受傷不輕，沒有接受。

醫療費逾25萬元 慘呻：沒有想到這種暴力發生在香港

樓主又提到，由於公立醫院排期太久，他自覺情況嚴重，轉到私家醫院檢查，手術費估計超過25萬元，大嘆「我只是1個來香港工作的普通人，每天兩點一線，我在歐洲和美國都有生活過，也都沒有遭遇過歧視，也都從來沒有想到這種暴力事件會發生在自己身上，甚至發生在香港。我完全沒有預知到對方如此大的惡意」。