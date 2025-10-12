驚！豐滿女上身這樣穿乘港鐵　後方大媽舉動反成焦點　揭驚人身份

【港鐵／旅遊穿搭】穿這樣乘搭港鐵是合適還是太誇張？本港網絡瘋傳1段影片，見到港鐵車廂內有身材豐滿的長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top（胸罩上衣），下身穿超短迷你裙，不斷搔首弄姿擺「POSE」打卡。



該女生極性感衣着引來網民嘩然，有人大讚好看，「靚女」、「完美」，但也有網民質疑是否太暴露，「就算有身材，都不要這樣穿着」。另有大批網民「錯重點」，關注後方大媽舉動，笑言「妒忌羨慕恨」。



影片廣傳後，有眼利網民發現女生驚人「真身」，經常在IG分享性感穿着照片，展示身材，更多次登上「《FHM》（男人幫，For Him Magazine）「最性感百位女性排行榜」。



穿着自由？這段「性感女生乘坐港鐵」影片長21秒，見到當時港鐵車廂內坐滿乘客，扶手杆位置有1位身材豐滿長髮女生，上身僅穿低胸「Bra Top」，下身穿超短百摺迷你裙，不斷搔首弄姿擺「POSE」打卡，由同行友人拍攝。

女生超性感穿着乘港鐵擺「POSE」打卡

影片又見到，女生後方座位上有1名穿黑衣大媽，不時望向女生位置，似乎被女生舉動「吸引」到。

網民爭議：穿着自由 vs 太暴露

網民看過影片議論紛紛，有人大讚女生穿搭好看，「靚女」、「完美」、「Sweet」、「Welcome to HK」。但也有網民質疑是否太暴露，「真係着得誇張」、「性感同暴露係兩回事，呢個係暴露」、「唔明點解要着到咁樣畀人哋睇」、「就算有身材，都不要這樣穿着」。

後方大媽舉動成焦點

亦有大批網民「錯重點」，關注後方大媽舉動，笑言「後面大媽眼睛一直望住」、「妒忌羨慕恨」、「佢梗係眼超超，妒忌」。

女生真身是菲律賓百萬粉絲性感網紅

另有眼利網民發現，該女生原來是菲律賓網紅、當地知名模特兒「Jahziel Ruiz Manabat」，在facebook擁有超過307萬名追蹤者。從「Jahziel Ruiz Manabat」上載影片見到，除了港鐵車廂，她也穿着相似衣着在香港多區遊走。

「Jahziel Ruiz Manabat」亦經常在社交平台分享性感穿着照片，展示身材「大派福利」，並多次登上「《FHM》（男人幫，For Him Magazine）「最性感百位女性排行榜」。