叫「A5和牛」上菜變這樣　與宣傳照大不同　店員：每塊肉長不一樣

許多和牛愛好者追求的是軟嫩口感，不過就有民眾去台灣知名連鎖日本鍋物，花680台幣（約173元港幣）點「日本A5和牛超大火山壽喜燒」，沒想到上桌卻發現整盤肉白到發亮。



店員堅稱「是正常現象」，讓民眾好傻眼。而業者回應，店家在分配環節上有作業疏失，將會檢討。

民眾去知名連鎖日本鍋物，花680台幣點「日本A5和牛超大火山壽喜燒」，沒想到上桌卻發現整盤肉白到發亮，店員堅稱「是正常現象」（Youtube@TVBS NEWS）

和牛下鍋涮幾秒，軟嫩又肥美，不過就有民眾在知名連鎖日本鍋物專門店點餐卻好失望。和牛至少7成都是白色，A小姐花了680元台幣，點日本A5和牛超大火山壽喜燒250克，沒想到肥肉比瘦肉多，但店員卻堅持是正常的，表示每塊肉長不一樣，沒辦法控制。

沒想到換一盤還是一樣，然而店員甚至直接大變臉，不耐煩、聲音又很大，讓全部客人都轉過來看A小姐。

我會覺得怪怪的，跟圖片不符，脂肪又太多。

我會覺得不實在，不高興我不會直接表現出來，可是我不會再來光顧。



最後A小姐雖然有把肉丟下鍋煮，但一塊都沒有吃，因為縱使煮熟，也是白花花一片。然也有其他人表示，自己點了同品項但油花滿正常，那為何這一盤白色油花特別多？肉舖業者邱建維質疑：「他們的供應商有沒有把這個肉品去做所謂的修清處理？就是去油去肥，那業主自己本身在食材處理這一塊，有沒有去做油肉的平衡，去修清掉多餘的這個油花？」

涉事連鎖日本鍋物發言人廖佳怡回應指：「切落火山壽喜燒這個商品，本身是屬於不特定部位的商品，當天使用的是A5日本和牛的前胸上蓋這個部位，這個部位它本身油脂就會比較豐厚，門店在肉品的分切還有分配的環節上的作業疏失，我們已經展開內部的檢討。」

業者表示，如果想吃一般常見的和牛，店內也有餐點可選擇，只是換算下來每克的價位會較高，但店家恐怕要在品質上把關更嚴謹，才不會被饕客在心中大打折扣。

