內地餐廳點88元食品　埋單竟變358元　店家稱因上錯菜：做都做了

近日，上海的寶女士在接到「粉絲」投稿後，前往某餐飲店進行探店。她拿着「粉絲」推薦的菜品圖片和店員反覆確認，店員明確表示這就是菜單上標價88元（人民幣，下同）的菜品。然而點單後，店家卻上錯了菜，並要求寶女士補270元的差價。



寶女士稱，點菜約一小時後，店家才告知點錯了菜，但菜已經做了，要求她補差價。她在補差價時，並未被告知這道菜的具體價格。

上海一博主接到粉絲投稿後前往某餐飲店，多次和店員確認是菜單上88元的菜品後點單，卻被店家上錯菜，要求補差價282元。（微博@向陽視頻）

事後，店家聯繫寶女士解釋稱，點餐的店員是新來的，對菜單不熟悉，以致點錯了菜。點完後才發現店裏沒有活蟹，於是臨時從外賣平台購買，為此等了半小時。但店家直至結賬都未告知寶女士點單有誤。

寶女士表示，因為是「粉絲」推薦，所以即便店家告知她這是300多元的菜品，她也會點，但不能接受因點餐失誤而讓顧客承擔後果。並且在此次用餐過程中，店家不止一次下錯單：她們點了一碗米飯和一瓶王老吉，但上來的米飯和王老吉都是兩份。隨後，寶女士將其中一瓶王老吉換成了價格更低的蘇打水，但結賬時，店家仍按王老吉的價格計算。

據寶女士發布的視頻，該店店長在評論區回覆稱膏蟹進貨價就要160多元，同時將此次事件歸因於新員工培訓不到位。

寶女士運營的社交賬號擁有一定數量的粉絲，她此次前往該餐廳，正是因為受到了「粉絲」的推薦。但事後寶女士發現，這位自稱關注她很久的「粉絲」，實際關注其賬號僅兩天，並且現已取消關注。寶女士說，商家的行為不至於讓她多生氣，而這位「粉絲」的行為讓她感到心寒。

10月8日，記者致電涉事餐廳，工作人員在聽到是詢問此事後，直接掛斷了電話。

店員上錯菜且菜被吃了，顧客要為此付款嗎？

1.如果明知上錯菜還選擇吃的話，就需要為此付款。內地民法典第九百八十七條規定：

得利人知道或者應當知道取得的利益沒有法律根據的，受損失的人可以請求得利人返還其取得的利益並依法賠償損失。

2.如果在不知情的情況下吃掉上錯的菜，則不需要為此付款。民法典第九百八十六條規定：

得利人不知道且不應當知道取得的利益沒有法律根據，取得的利益已經不存在的，不承擔返還該利益的義務。

