港鐵阿伯攜阿婆衝門被夾住片瘋傳！踢門泄憤　後續笑爆全網：好X

乘搭港鐵切勿衝門，免生意外。本港網絡瘋傳影片，港鐵油麻地站有阿伯帶同老婦上車時，響起關門提示，但2人繼續前行上車，結果阿伯被車門牢牢夾着。無法動彈的阿伯一直怒視車門，待車門打開，即奮力踢車門，卻被「反震」到失平衝撞向座位玻璃隔板，狀甚狼狽。



影片引來網民熱議，不少人批評阿伯離譜，「踢完之後自己企唔穩，好X」、「衝門仲咁惡離晒譜」；但亦有網民認為港鐵司機也有責任，「婆婆真係會行得比較慢，所以就算響都唔應該就關門分分鐘會整傷婆婆」、「司機關（門）早咗半秒」。



本港網絡瘋傳影片，港鐵油麻地站有阿伯帶同老婦「衝門」，結果被車門牢牢夾着。（Threads@v6b_zx4329）

衝門易生意外。有乘客於社交平台發布影片，指港鐵油麻地站有阿伯上車時被車門夾到，踢門泄憤，「上唔切車而俾車門夾到啫，使唔使發脾氣踢道車門呀！唔通道車門同你有仇咩！」。

港鐵阿伯攜老婦衝門上車 被車門夾住

影片長14秒，見到阿伯正帶同老婦緩緩走近車門，這時月台響起關門提示，車門開始關上，但阿伯未有停下腳步，繼續帶老婦走入車廂，結果老婦被車門撞到失平衡狼蹌數步，阿伯則被左右車門連環撞到，再被牢牢夾住，無法動彈。

阿伯正帶同老婦緩緩走近車門，這時月台響起關門提示，車門開始關上，但阿伯未有停下腳步，繼續帶老婦走入車廂。（Threads@v6b_zx4329）

結果老婦被車門撞到失平衡狼蹌數步，阿伯則被左右車門連環撞到，再被牢牢夾住。（Threads@v6b_zx4329）

阿伯踢車門泄憤 失平衡撞玻璃

被夾期間，阿伯一直「怒睥」車門，等到車門一打開，阿伯即用右腳大力踢車門，結果因反作用力失平衡向後彈開，撞到座位玻璃隔板才停下，之後惹無其事走到車廂中間。而由於車門打開，原本站在月台未能上車的女乘客，「得益」成功上車。

被夾期間，阿伯一直「怒睥」車門。（Threads@v6b_zx4329）

等到車門一打開，阿伯即用右腳大力踢車門，結果因反作用力失平衡向後彈開，撞到座位玻璃隔板才停下。（Threads@v6b_zx4329）

由於車門打開，原本站在月台未能上車的女乘客，「得益」成功上車。（Threads@v6b_zx4329）

網民批阿伯離譜：衝門仲咁惡

網民看過影片議論紛紛，不少人批評阿伯離譜，「踢完自己都平衡唔到，嘥氣，後面黑衫女冷手執個熱煎堆」、「踢完之後自己企唔穩，好X」、「 幾十歲拖住阿婆就唔好X衝閘啦好心」、「衝門仲咁惡離晒譜」、「行慢咪等下部車囉」、「踢爛咗被告刑毁就真係好笑」、「因為衰咗，所以踢門遮醜，即係老羞成怒」、「根本自己唔啱，趕什麼，等下一班會輸晒人生咩？白痴」、「行得慢仲要臨關門走上車，抵X死」。

但亦有網民認為港鐵司機也有責任，「婆婆真係會行得比較慢，所以就算響都唔應該就關門分分鐘會整傷婆婆」、「今次係關門先dududu，司機關（門）早咗半秒」。

港鐵衝門可罰款2,000元

根據《港鐵附例》第9條「不當進入或離開列車」，任何人不得在列車車門開始關閉後進入或離開列車，不得企圖在列車車門開始關閉後進入或離開列車，也不得干擾鐵路處所內的任何門或閘，包括任何列車車門及月台幕門，違者最高可罰款2,000元。