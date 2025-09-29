6元雞扒「賣出60元價值」　景德鎮「雞排哥」憑無厘頭金句爆紅

近日，江西景德鎮一賣雞排的攤販走紅網絡，大家都稱這位攤主為「雞排哥」。



「雞排哥」因親切的服務態度、獨特的經營方式以及快溢出來的情緒價值，吸引了一大波顧客。

景德鎮雞排哥（小紅書@景德鎮雞排哥）

「雞排哥」名叫李俊永，江西南昌人，由於其穩定的出攤時間和親民風格，不少學生或各地的顧客每天都會按時前來購買，若他臨時缺席還會被追問去向，被網友笑稱為「雞排主理人」，6元的雞排賣出了60元的情緒價值！

記者注意到，「雞排哥」在網絡走紅後，網友都會記下其經典語錄，稱「每期都有雞排課堂筆記」：

「美味即將到來」

「請把你的塑料袋打開」

「誰給我掃0.01元，這將是無法原諒的」

「你可以拒絕我，但是請你不要拒絕美味」

「你可以虧待自己，但不能虧待自己的胃」

「如果不及時吃，導致雞排不脆，我將停止對你的售賣」

「希望你給我一次為你服務的機會」

「雞排免費，塑料袋6塊，如果你的袋子被風吹走那麼我將不會承認收了你的錢」



網友總結「雞排哥」的原則、雞排主理人規則怪談：

1. 4點30分以後不接散戶

2. 學生比路人便宜一元（12點以後，貴一元，懲罰你不堅定的選擇）

3. 裝雞排的袋子永遠敞開（口頭禪是：請把你的塑料袋打開）



「雞排哥」擁有棟篤笑表演者的氣質，視頻發布後，他獲得了不少網友的關注，很多人專程趕去光顧「雞排哥」的小攤，現場生意火熱，隊伍足有百米長。

由於生意太好，雞排主理人的家屬親戚都趕來做外援，網友親切地稱呼他們為「雞排世家」，每天都會解鎖新人物，「雞排嫂」「雞排舅」「雞排奶奶」「雞排侄兒」……雞排哥的媽媽，也就是「雞排奶奶」幫忙給雞排蘸粉，「雞排奶奶」笑着說：

早上5點起來剪雞排，凌晨1點睡。

「雞排哥」有自己的生意原則：裝雞排的袋子永遠敞開。記者在現場，碰到有顧客準備袋子慢了，「雞排哥」還會說：

你耽誤我15秒，打亂了我的節奏。

面對網友「有沒有想到會來這麼多人」的提問，「雞排哥」一邊忙着炸雞排，一邊笑着回應：

都是大家給面子。

「雞排哥」的高人氣不僅吸引了大量顧客，也引起了當地城管執法人員的關注。執法人員現場提醒，要注意規範擺攤，儘量避開學校門口，同時告知擺攤需提前到社區和街道報備，並表示已向市政府申請了一片固定區域供小吃攤販們擺攤，建議他以後就在那裏擺。「雞排哥」連連點頭，表示會服從管理。

記者查詢發現，9月23日，這位被網友親切稱為「雞排哥」的攤主已註冊社交平台賬號。他在首條視頻中特別提醒，當前網上出現不少冒充自己的賬號，呼籲粉絲提高警惕，切勿上當受騙；同時，他也向廣大網友發出邀請，歡迎大家到景德鎮感受城市魅力。

9月24日，「雞排哥」又開通了小紅書賬號，首條視頻中，他穿上襯衫，跟網友們打招呼。網友調侃：這是把結婚用的襯衫都找出來了吧（點圖放大瀏覽）：

還有細心的網友發現，該賬號的收藏夾內，都是有關時代少年團成員張真源的內容，網友推測這原本是「雞排哥」小孩的賬號，調侃張真源成「雞排偶像」。不少外地的網友也想嚐嚐這雞排是什麼味道，建議「雞排哥」全國巡「炸」，甚至還有身在國外的網友想嚐嚐。

近期，「雞排哥」接受媒體採訪，被問到國慶假期哪裏可以找到他。他回應：

我會在固定的地方、固定的時間等你，我非要等到你來為止。

