台毒販為逃警方追捕竟「行駛中跳車」　無人車滑行50米撞上行人路

台灣新北市新店區大坪林捷運站附近驚傳驚悚棄車逃逸事件！



疑似涉及毒品案件的嫌犯為躲避警方追捕，竟在行駛途中跳車逃逸，導致無人駕駛的車輛自行滑行約50米後撞上人行道，所幸未造成任何人員傷亡。警方表示，已成功逮捕其中3名嫌犯，正積極追查在逃的駕駛人。居民直呼：「真的很危險！」

台灣新北市疑似涉及毒品案件的嫌犯為躲避警方追捕，竟在行駛途中跳車逃逸，導致無人駕駛的車輛自行滑行約50米後撞上人行道，所幸未造成任何人員傷亡。（Youtube@TVBS NEWS）

涉毒疑犯為躲避警方追捕 鬧市棄車狂奔：

新北市新店區大坪林捷運站附近發生一起驚險的棄車逃逸事件，疑似涉及毒品案件的嫌犯為躲避警方追捕，竟在車輛行駛途中跳車逃逸，導致無人駕駛的車輛自行滑行約50米後撞上人行道。幸運的是，這起事件雖造成多輛單車被撞倒及停車架損毀，但所幸未造成任何人員傷亡。目前警方已成功逮捕其中3名嫌犯，並正積極追查逃逸的駕駛人。

事發於10月23日下午1時30分左右，一輛銀色轎車的司機在新店大坪林捷運站商圈附近，突然將車停在路中央，司機與前座乘客先後跳車逃離現場。沒有人控制方向盤的車輛在內側車道緩慢滑行，隨後切入另一側路口車流，最終衝上人行道並撞倒多輛單車。事件現場可見被撞倒的單車殘留，停車架也被撞凹毀損，所幸事故未造成任何路人受傷。

據了解，事發當時檢警正在周邊地區追查販毒案件，警方尾隨兩輛可疑車輛。執法人員成功在現場逮捕其中一輛車上的2名嫌犯，但另一輛銀色轎車的嫌犯則成功逃離。嫌犯在捷運站商圈遭到警方圍捕時，司機與前座乘客紛紛跳車逃逸，導致無人駕駛的車輛直接逆向撞向人行道才停下來，幸好僅造成車輛損壞。

事後警方在附近成功逮捕了逃跑的前座乘客，但棄車的駕駛人目前仍在逃。檢警表示，正在調閱周邊監視器進行追查。這起事件引起當地居民的關注，也提醒大家注意周邊環境安全，避免類似危險事件造成更嚴重的傷害。

