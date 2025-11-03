日本人妻婚後缺性生活「老公批准下海拍AV」：因性問題離婚太可惜

要說日本的婚姻新聞總能刷新三觀，這次的故事更是直接把網友看傻。



主角是一位30歲的普通女性，姑且叫她「松坂小姐」。她剛剛結婚兩年，卻在丈夫「點頭同意」的情況下，選擇了一個讓人跌破眼鏡的身份轉變——成為成人女演員。

「松坂小姐」剛剛結婚兩年，卻在丈夫「點頭同意」的情況下，選擇成為一名AV女優。（日刊SPA！）

聽起來有點荒唐，可如果你走進她的人生背景，就會發現這裏頭既有無奈，也有某種「活得通透」的執念。

這名松坂小姐原本過着再普通不過的生活：打工、戀愛、結婚

她的氣質温和，看上去文靜安穩，和「成人女演員」這幾個字完全搭不上邊。轉折點發生在一次手術。她因為骨折動了刀，卻在麻醉甦醒時出現了險些窒息的狀況——吸得進氣，卻呼不出來。那一刻，她真切感受到「差點就死在手術枱上」。

後來雖然沒有生命危險，但她心裏留下了強烈的不安：

如果那一刻真的走了，我是不是會有遺憾？是不是有些事還沒完成？

而這個「沒做完的事」，在她看來，正是她和丈夫婚後幾乎沒有的性生活。於是，她生出一個想法：通過拍成人影片，把自己當下的身體記錄下來，留作一種特別的「遺照」。

有人可能覺得，這是不是一時衝動？其實不然

結婚前，她就在成人用品店打過工，對「裸露」並不排斥。身邊還有同學在成人影片製作公司工作，耳濡目染之下，她對這一行業本就有幾分好奇。

第一次拍攝時，她也緊張過，但很快就適應了。她說，拍片的過程其實和日常的親密行為差別不大，只是多了攝像機。甚至，她還慢慢在其中發現了「表演」的樂趣。但並不是所有經歷都輕鬆。比如去年10月的一次拍攝，她要經歷極端的場面：通過灌腸注入空氣來製造特殊的音效。那次她痛到直喊「快裂開了」，身體疲憊到極點。她後來回憶說，那是自己最痛苦的片場記憶。

比如去年10月的一次拍攝，她要經歷極端的場面：通過灌腸注入空氣來製造特殊的音效。那次她疼到直喊「快裂開了」，身體疲憊到極點。（Youtube@はだかいっかん!）

講到這兒，大家一定會好奇：她老公怎樣想的？

最開始，他當然憤怒。婚後本就冷淡的關係，因為她要出道的消息徹底爆發。更殘酷的是，松坂小姐還坦白，自己同時有了外遇。丈夫當場哭了。他一方面為妻子和別人發生關係心碎，另一方面也懊悔——他自己差點也走到出軌邊緣。

松坂小姐還坦白，自己同時有了外遇。丈夫當場哭了。（Youtube@はだかいっかん!）

兩人在淚水中爭吵、冷靜、再爭吵。最終，他們得出了一個結論：

如果僅僅因為性問題就離婚，太可惜了

於是，他們做了一個外人難以理解的決定：在性這件事上，彼此自由。松坂小姐很坦然地說，她不嫉妒丈夫可能和別人發生的關係。

他或許會跟別人發生點什麼，但我相信他最愛的還是我。只要注意安全，我沒問題。

她自己也有三位額外的伴侶。不過她承認，那些關係通常維持不了多久，三個月差不多就淡了。她笑稱，那像是一種「預設的戀愛體驗」，知道感情會結束，所以在短期內盡情投入。

相比之下，丈夫在她心裏是無法替代的：

沒有人能讓我像對丈夫那樣尊敬和深愛。

這樣的婚姻模式，看似出格，卻讓他們的關係意外地穩了下來。過去為性生活冷戰的緊張感消失了，他們反而能心平氣和地過日子。

別以為他們的生活就全是「獵奇」 實際上兩人日常相處得很温馨

丈夫是產品設計師，喜歡數碼繪畫；她則偏愛用顏料作畫。兩人會一起去健身房、逛美術館，偶爾約會吃飯。家裏家務分工明確：她做飯打掃，他負責搬重物、清理排氣扇。這些細節聽上去，和普通夫妻並沒有什麼不同。

有趣的是，她還希望丈夫能看自己拍的片子。導演甚至把她的真情實感寫進了台詞。結果，丈夫真的看了。看完後，他大笑：「你這台詞念得也太生硬了吧！」面對鏡頭裏的性愛畫面，他居然也笑個不停。

松坂小姐說，當時自己既驚訝又感動。驚訝的是丈夫的反應「太奇怪」；感動的是，他是真的在接納她的選擇。

這件事登上雜誌後，日本網友們的評論也五花八門：

有人覺得：「別用『多樣性』來掩蓋瘋狂。這種報道會讓年輕人誤以為這是一條合理的路。」

也有人感嘆：「哪怕普通無奇的人生，也能充滿幸福。未必需要靠這種方式去證明自己。」

有位網友說：「我也有無性婚姻，雖然能理解她，但絕不希望這些被拍成作品。因為這樣只會加深一部分男性的臆想。」

還有人提醒：「現在成人女演員太多了，作品一旦上傳網絡，就幾乎不可能消失。風險遠比過去高。」



我也不懂，我也不敢問，畢竟婚姻這碗飯，吃到嘴裏的滋味只有自己知道。所以啊，你們人開心就好，兩人鎖死吧！

