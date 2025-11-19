違泊阻路！校巴司機金剛腿猛踢地盤佬片瘋傳　激似黃一飛後續更狂

【MMA】違例泊車（違泊）不對，但也不宜使用暴力。本港網絡流傳影片，指港島太古有小學校巴司機，因被地盤工人違泊的「貨VAN」阻塞，觸發衝突，竟暴怒用「金剛腿」大力踢向地盤工人，「爆粗」斥「X你老X臭X，同我講打交？」，更喝罵拍片者「影乜X嘢！隨便影！」。即使有人勸架，他還是相當勞氣，「X你老X違例泊車，擺喺度亂X晒龍！」，影片結束前仍相當激動。



影片引來網民熱議，大部份人都批評校巴司機行為，「校巴司機，開波一定即炒，對與錯都好」、「份職業係司機，脾氣咁暴躁點樣揸車呢……」。但也有大批網民「錯重點」，笑言校巴司機似電影《少林足球》中使用「鐵頭功」的大師兄、香港演員黃一飛，「大師兄無用頭已經讓咗步」、「好有喜感」。



有爭執也不應用暴力。Threads專頁「asiaidiotdrivers」於11月17日（星期一）發布該段20秒影片，留言「旅遊巴士大佬 #黃一飛」。

地盤工人違泊阻路 校巴司機暴怒猛踢

影片見到，當時正值白天，校巴司機正與地盤工人爭執，突然一腳大力踢向地盤工人，邊罵「X你老X臭X，同我講打交？」，地盤工人則用手抵擋。隨後有男聲勸止，「喂，唔好打交」，校巴司機即怒目望向鏡頭喝斥「影乜X嘢！隨便影！」。

有人勸架 校巴司機怒目控訴

這時鏡頭傳來另一男聲挑釁「打啊！」，校巴司機保持怒目回應「咩啊？你同我揪啊？同我揪啊！」，有人勸止「唔好勞氣啊」，校巴司機轉身指向停泊在路邊的「貨VAN」，控訴「X你老X違例泊車，擺喺度亂X晒龍！」。影片至此結束。

網民批校巴司機離譜：就算唔啱，唔好郁手郁腳

網民看過影片議論紛紛，大部份人都認為校巴司機行為離譜，「違泊你可以報警，但你出腳踢人，就有晒證據你錯X晒！」、「就算唔啱，唔好講粗口，郁手郁腳」、「份職業係司機，脾氣咁暴躁點樣揸車呢……又畀唔到乘客安全感」、「一畀條片佢公司睇立刻炒，見佢架車擋風玻璃貼住小學，如果是校車車學生100%炒硬，因為司機打人學校最棹忌呢啲行為」。

校巴司機激似黃一飛成焦點

不過也有大批網民「錯重點」，笑言校巴司機似電影《少林足球》中使用「鐵頭功」的大師兄、香港演員黃一飛，「笑咗，真係好似黃一飛要用鐵頭功呀」、「鐵頭功定係金剛腿呀」、「大師兄無用頭已經讓咗步」、「好有喜感」。