不是新聞8分鐘｜施「金剛腿」司機 激似黃一飛｜阿叔大鬧的士

大叔城門河游夜水震驚網民

城門河環境幽靜，可是水質一向為人詬病，曾被驗出大腸桿菌量超標1300倍。不過，有港男拍到有大叔在夜間時份，在城門河中游水。港男初時以河中有大魚在游動，看真才發現原來是有人在暢泳，不禁心中大叫：「CXs」，影片瞬間在網上瘋傳。有網民看後表示驚訝，「黐X線，城門河啲菌多過馬桶，點解佢唔係馬桶游水」、「仲要游蛙式，每潛一下落水就等於飲屎水」。

阿叔大鬧的士：講法律㗎！

乘搭的士切勿騷擾司機，以免影響行車安全。本港網絡流傳影片，指有的士司機因後座3名女子談天太大聲，「嘈到耳仔痛頭又痛」，於是勸3名女子收細聲浪，「唔好意思啊，我揸唔到車啊咁樣」。詎料與她們同行的前座大叔竟向司機「發爛渣」，斥責「㗎車唔准人傾計啊？」、「慳啲啦你，講法律㗎嘛」，更揚言「我同你玩囉！」。

港鐵座位當化妝枱？

時間寶貴，不少人會趁乘車時做其他事情，而最近有網民上傳影片，稱在港鐵車廂內看到1名女子在化妝，將行李篋放在地上當椅子坐着，然後把鏡子放在座位，把座位當化妝枱，技巧純熟地化妝，充份利用每一秒的乘車時間。

不甘被寸 阿伯奇特吹雞

巴士空間有限，乘客應互諒互讓。本港網絡瘋傳影片，指元朗往落馬洲的九巴上，有1名阿伯與1名年輕男子因行李擺放問題爭執，其間阿伯不滿被「寸爆」，竟以奇特方法打電話找「大哥」疑「吹雞」，「同個屎X鬼嘈啊，我而家去緊落馬洲，有個X家鏟攞兩袋嘢砸落我個篋」，並把手機遞向年輕男示意通話，揚言電話中人是「（我）兄弟啊！」。雙方爭持不下，坐在對面座的阿伯妻子終出「絕招」令2人收聲。

不滿違泊施「金剛腿」司機激似黃一飛

違例泊車（違泊）不對，但也不宜使用暴力。本港網絡流傳影片，指港島太古有小學校巴司機，因被地盤工人違泊的「貨VAN」阻塞，觸發衝突，竟暴怒用「金剛腿」大力踢向地盤工人，「爆粗」斥「X你老X臭X，同我講打交？」，更喝罵拍片者「影乜X嘢！隨便影！」。即使有人勸架，他還是相當勞氣，「X你老X違例泊車，擺喺度亂X晒龍！」，影片結束前仍相當激動。

北區醫院婆婆彈琴金曲獲讚

鋼琴高手在民間？網上瘋傳影片，網民拍到北區醫院大堂有1名銀髮婆婆彈鋼琴，更有在醫院等候的市民隨音樂唱「阿姐」汪明荃金曲《萬水千山總是情》，氣氛「好和諧 」。婆婆「寶刀未老」獲網民大讚，「最勁嘅係佢呢個年紀，完全唔使睇譜」，有街坊透露婆婆已年逾九旬，經常下午去彈一會琴，「婆婆後生嗰時好似係鋼琴老師」。有網民又指其他地區醫院都有長者彈琴，「真係會抒解到少少探病嘅人嘅沉重情緒」。

司機角度！北海道棕熊來襲

日本近期接連發生熊出沒事件，引發社會關注。山形縣米澤市一間位於山區的溫泉酒店11月7日早晨遭熊闖入，所幸店內人員緊急避難，無人受傷。另一方面，北海道浦河町的一間牧場附近6日晚也發現熊蹤，發生棕熊衝撞途經車輛的事件。

奇瑞汽車爬天梯失敗毀護欄

11月12日，內地車企「奇瑞」在湖南張家界天門山舉辦越野挑戰測試賽活動，測試車輛在攀爬天梯時，在天梯台階上溜坡下滑時，撞斷部份石柱護欄。有民眾質疑，為何可以在歷史風景區舉辦此類活動，被幢毀的護欄是否為文物價格不菲？

20歲男綁氫氣球圓飛天夢

11月11日，廣東惠州男在網上以帳號「頂級對抗路」發布影片，畫面顯示其坐在一個綁有多個氫氣球的躺椅上升空，並稱「我不知道我還會不會活著回來」，該帳號還稱，未買降落傘，降落靠的是「把氣球繩子砍斷幾個就下來了」。

極光與星空交相輝映

12日（周三）晚上，內蒙古、北京等地出現極光。難能可貴的是，這次在北京北部的懷柔地區用肉眼就可以看到極光，極光呈現淡淡的粉色和淡淡的綠色。