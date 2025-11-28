大埔宏福苑火災│裝修師傅實測穗禾苑棚網等4種物料　3種點火燒着

大埔宏福苑於11月26日星期三發生五級火警，已成為香港史上死傷最慘重的住宅火警。慘劇令市民關注住宅大維修時外牆使用的物料是否有阻燃力，當中火炭穗禾苑正在進行大維修工程，屋苑多幢大廈搭了棚架圍上棚網已逾一年，有住在穗禾苑的居民，請來經常在網上分享裝修知識的資深裝修師傳檢查屋苑外牆物料的防火程度。該名裝修師傳在現場收集4種物料進行實測，結果發現2種棚網及中空板「一燒即着」，只有防塵水擋布可「離火即熄」。



影片被傳載到本港社交平台及討論區，引起大量網民關注，紛紛表示正進行大維修的住宅大廈有必要「大check」，檢查使用的物料是否合符防火標準。



居於火炭穗禾苑的網民請資深裝修師傳「昌師傅」檢查外牆物料是否有阻燃力，影片引起大量網民關注。（YouTube頻道「HUMA LO」截圖）

火炭穗禾苑居民請裝修師傅測試大維修4種物料

大埔宏福苑大火令全港市民痛心，如大廈正進行大維修的業主更是深感憂慮。火炭穗禾苑亦正進行大維修，多幢大廈就像宏福苑一樣被棚架及棚網完全包裹，有於該屋苑的居民因為宏福苑大火而憂心萬分，而他委託大維修的承建商更換鋁窗，窗外貼上裝修常用的中空板。該名居民找來經常於YouTube分享裝修知識的資深裝修師傳「昌師傅」檢查外牆物料的防火程度。

有居民的窗戶用了中空板作保護，昌師傅也一併檢查。（YouTube頻道「HUMA LO」截圖）

測試4物料防火程度 外牆圍網如「燒蠟燭」

昌師傅切了小片外牆的疏洞圍網、走廊的密洞圍網、保護窗的中空板、露台的防塵防水擋布，分別用火機點燃。其中沾了一點水的外牆圍網，他形容是用火一點即着如「燒蠟燭」，溶掉的膠帶着火種滴下，如下方有其他物料，火勢恐會蔓延。走廊的圍網則要燃點一段時間才着火，但燒得比外牆的圍網更激烈，最後要用水淋熄。

昌師傅分別切了小片外牆圍網，形容是用火一點即着如「燒蠟燭」。（YouTube頻道「HUMA LO」截圖）

而用來保護窗戶的中空板，一樣輕易用火機點着火，要用水淋熄。最後的防塵防水擋布，用火能燒着，但沒火機點燃就馬上熄滅，昌師傅認為是合格的防火物料，可以「離火即熄」，又指做維修工程時外牆圍網要「離火即熄」是很基本的要求。

昌師傅另外試了走廊的密洞圍網、保護窗的中空板、露台的防塵防水擋布，其中密洞圍網也是輕易點燃。（YouTube頻道「HUMA LO」截圖）

網民關注大維修外牆物料：全港立刻要檢查

網上有意見認為是竹棚及木材等物料會助燃，昌師傅亦有實測火燒木板的情況，發現並不容易被火機燒着，遠比圍網難起火，故他認為起火原因在於圍網。

影片被社交平台及討論區轉載，引來網民關注大維修時外牆物料問題，「感謝提醒」、「多謝實驗！明白了」、「全港立刻要檢查」、「全部要大check」、「所有嘢嘅耐燃性響邊？」、「個個下意識就係竹同煙頭問題」、「小弟屋企人仲住喺穗禾苑」。不過，也有網民指出這種測試方法存在限制，誋為阻燃亦不等同防火，但隨即有人指出有效阻燃，火警蔓延速度及波及範圍相低大大減少。

宏福苑五級火｜火炭穗禾苑棚網被指不符防火標準 居民憂災難重演

宏福苑五級火發生後，有穗禾苑居民受訪時表示擔憂，質疑棚網物料未符防火標準，希望法團應跟進並公布相關的檢測報告，讓居民放心，自己亦會特別留神。

宏福苑被火焰吞噬，有7幢大廈被波及燒毀。（羅日昇攝）

