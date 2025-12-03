宏福苑大火掀移民念頭？移英港媽列4大難處勸三思：無數次想回流

【大埔宏福苑／5級火／奪命火】大埔宏福苑11月26日（星期三）發生五級大火，至今造成逾百人死亡，慘劇令人難過。近年不少港人父母帶同子女移民英國，有移英港媽發文，表示大火令網民再討論起移民議題，她以過來人身份指，自己曾萌生數百次回流念頭，列出移英後面對的4大難處，現時只是想給下一代多個選擇才留在英國，勸網民移民前要多作考慮，「大火過後，看到移民的討論，想請大家三思」，她移民後也面對思鄉問題，「大火後我很想到大埔做義工，但不可能」。



12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」,曾經是數千人美好的家，外牆留下火災印記。（夏家朗攝）

宏福苑大火令港人痛心，有移英港媽在社交平台發文，稱火災後看到許多關於移民的討論，她直言「請大家三思」，並自述「萌生過數百次回流的念頭」，繼續留英只是想下一代有多個選擇。她更以親身經歷列出移民英國的4大難處，形容是「移民的真實難度」。

12月2日為大埔宏福苑大火死難者「頭七」，大批市民傍晚陸續到災場外的廣福邨空地，悼念死難者，滿地都是大家放下的鮮花。（梁鵬威攝）

有市民12月1日早上續到大埔宏福苑火災災場附近的廣福邨獻花悼念死難者，形成一個花海，火燒後的大廈如同廢墟。（夏家朗攝）

火災後網民討論移民 移英港媽列出4大難處勸三思

樓主首先列出難處一是思鄉，「只要有一顆香港心，在哪裡對同一件事也會痛心疾首」。面對香港發生的事件「作為一個身在海外的人，更容易感到孤獨和無助」，例如「大火後我很想到大埔做義工，但不可能」。難處二是自由，在養育幼兒的現實壓力下，不可能說出過激言論，因為「網上的言論皆有痕跡」。

移英港媽指即使移民後，生活開支仍非常高昂。（heidi-fin@Unsplash）

移英生活開支高昂「錢易出難儲」

第三是財政，即使樓主「能做回本行」且「薪酬跟香港相差不多」，但在英國生活的難度卻是「幾何級數的提升」，一系列高昂的開支「交通費、稅、水電煤，通通都比香港貴很多」，再加上搬家、簽證等「重置家園的費用數之不盡」，導致「錢易出難儲」。

第四則是跟伴侶的關係，來到英國「新開始不一定更好」，面對新環境「生活帶來的改變和困難，要重新磨合」，直言「合得來還好，合不來則去」。

有移英港媽提醒，大家決定移民前要先三思。（資料圖片／余俊亮攝）

最後，她為了下一代有其他選擇才決定留在英國，「說服自己在英國過得很好」，認為「最大的生恩是托舉，托舉下一代成為更好的人」，自己不過是「宇宙的塵埃，守護好自己覺得最重要的事情和活在當下最重要」。

有移英港媽發文，稱移民英國有不少難處，建議大家先三思。（《結婚契約》劇照）

帖文引起熱議，部分網民深感共鳴，表示「移民絕對係為下一代，等佢哋有多個選擇」。有網民則認為「英國已經衰落到冇工業連金融都沒落」，如子女未來還要回流香港「咁依家搞移民都係兜兜轉轉返返原位，失去許多機會成本，賠了夫人又折兵」。 有網民就反問「如果自己都覺得移民係唔好，咁點可以話畀啲小朋友聽係好？」。

有已移民的網民稱和樓主狀況類似，但「唔會成日諗回流，既來之則安之」，「個個地方都有好同唔好，移民本身就係要深思熟慮嘅事」，亦有網民點出「每個人都有唔同考慮，說到底係睇你心態」。