大埔短裙女大暴走！馬路吵架　用頭狂撼鐵柱　男友回1句震驚全網

情侶吵架也要注意場合及安全！本港網絡瘋傳影片，大埔街頭有1對男女在馬路上吵架，其間女方突然「大暴走」，用頭猛力多次撞向路柱以威嚇男方，其後腳步不穩。不過男方似乎未有被女方舉動嚇到，望着女方留下淡然1句，影片至此結束。



影片引來網民熱議，有人笑言「無敵鐵頭功」、「個路牌最無辜……」；也有網民認為女方行為危險，「唔好傷害自己」、「毁壞公物喎」。另有不少網民關注男方反應，「好明顯個女仔出呢招唔係第1次」。



本港網絡瘋傳影片，大埔街頭有1對男女在馬路上吵架，其間女方突然「大暴走」，用頭猛力多次撞向路柱以威嚇男方。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

情侶吵架難免，但不應傷害自己身體。有網民於12月9日在Facebook群組「馬路的事討論區」發布該段大埔男女馬路吵架影片，並附上傷心情歌歌詞。

大埔男女馬路吵架 短裙女用頭狂撼路牌柱

影片長17秒，見到當時正值深夜，大埔某轉角馬路上有1對男女吵架，其中穿短裙的女方大步揮手走近男方，男方閃身避過，與女方保持數步距離，女方隨即大聲指罵「嚟啊！喺你面前啊，X你老X臭X！」。

女方大步揮手走近男方，男方閃身避過，與女方保持數步距離。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

路牌柱被撞搖晃 男方反應惹議

男方之後細聲向女方說話，說畢側頭轉往另一方向，女方見狀突然激動，快步衝向路牌柱旁，用頭大力撞向路柱4次，且愈撞愈大力，發出「嘭嘭嘭嘭」巨響，路柱也被撞得搖晃。女方腳步不穩回頭望向男方，然而男方似乎不為所動，望着女方淡然地說「你知唔知幾多次啊……」。影片至此結束。

女方突然激動，快步衝向路牌柱旁，用頭大力撞向路柱4次，且愈撞愈大力。（Facebook群組「馬路的事討論區」）

網民指危險：唔好傷害自己

網民看過影片議論紛紛，有人笑言「無敵鐵頭功」、「氣硬功」、「個路牌最無辜……」、「似飲醉」。也有網民認為女方行為危險，「唔好傷害自己」、「佢父母見到一定好心痛」、「首先要愛自己才能愛別人」、「毁壞公物喎」。

另有不少網民因男方反應感到震撼，「好明顯個女仔出呢招唔係第1次」、「講得好！男人最憎呢啲」、「男表示：慣了」。