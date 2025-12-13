瞓公廁仲好？深水埗劏房月租$XXXX　內部裝潢曝光　網民：無尊嚴

香港地少人多，為了用盡每一寸空間，有業主竟設計出如此劏房出租？有地產經紀在網上租屋群組發文，稱有業主放租位於深水埗唐樓的劏房單位，月租2,500元，同時曝光劏房內部照片，引發網民熱議。



相中看到劏房空間狹小，且裝潢殘舊，而房內竟然包含「廁所連浴室」，但因沒有掛上浴廉，若然洗澡時難免會濺濕地板和床褥。網民紛紛指出上述設計甚為侮辱，「開放式廚房見得多，開放式廁所真心堅」、「如果住得呢度，瞓公廁仲好」，同時揶揄「好有人性化」、「腸胃差住一流」。



深水埗唐樓劏房單位出租 月租2,500元

有地產經紀在facebook群組「香港租屋免佣站」發帖，表示有業主放租位於深水埗汝州街1棟唐樓2樓的劏房單位，指每月租金為2,500元，提供冷氣以及熱水，表明「免傭（佣）金」，並留下聯絡電話，方便有意者聯絡。

包含「廁所連浴室」 無浴簾易濺濕地板、床褥

從帖主上傳照片所見，劏房單位空間狹小，且裝潢較殘舊，裏頭擺有1張鐵架床，旁邊有1個灰色疑似儲物架，牆上掛有1把吊扇。最令人吃驚的莫過於是，房內原來是包含「廁所連浴室」。另一照片顯示在床尾、入門左側有個地台，上方設有1個座廁，牆邊設有熱水爐，該處可供住戶如廁兼沐浴，但由於沒有掛上浴簾，若然洗澡，難免會濺濕地板和床褥。

開放式廁所？ 網民嘲：腸胃差住一流

許多網民都對以上環境感錯愕，「開放式廚房見得多，開放式廁所真心堅」、「1,500都要諗」、「如果住得呢度，瞓公廁仲好，二千五都慳返」、「業主自己瞓到一個月，我畀返2,500蚊佢」、「咁豪華自己瞓返排先啦」、「喺張床隔籬沖涼？無病下話」、「床架同床頭櫃似街邊執返嚟」，又揶揄「好有人性化」、「腸胃差住一流」、「監倉般」、「百萬富翁一百萬題目：如何沖涼先可以唔整濕張床」、「你喺邊間公廁搭出嚟？咁識無本生利」。

問題其實不大？ 業主只要「做多步」

有人覺得問題其實不大，只要業主願意「做多步」，「廁所摺門都唔整」、「甚至換床和櫃，牆油一下加埋不到5千，然後租3千，大家都開心」、「其實拎走個X坑，就咁租2,500元會唔會好啲？」、「我之前都住過類似，疫情嗰陣無嘢做，佢一個單位劏咗四間房出嚟上下格床，連擺嘢嘅位都無，廁所浴室仲要共用，啲窗封死晒無位晾衫都收緊二千幾，呢度算好㗎啦，至少唔使同人共用」、「好好奇點解要慳嗰塊浴屏，咁樣沖涼咪濕晒，已經唔係霧氣直接係水，成間屋濕，啲木會霉又吽昆蟲，仲未計電嘅安全問題？係咪方便到時扣租客按金？」

有需就有求？ 網民嘆：幾惡劣都實有人租

不過有留言感嘆「有需就有求」，「幾惡劣都好，實有人租」、「最慘在香港地係有人需要租呢啲」、「文明社會，好可悲」、「人嘅尊嚴都無埋」。

