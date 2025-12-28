二十四節氣．小寒｜5生肖財運最旺　屬豬真正「笑住發達」迎財神

冬至過後，2026年1月5日迎來小寒，節氣轉換也會帶來運氣變化。



清水孟國際塔羅雲蔚老師指出，5生肖在這次小寒節氣財運最旺，尤其是第1名的生肖藉著聰明才智精準命中目標，抱走滿滿收穫。

清水孟國際塔羅雲蔚老師（Facebook@yunweier）

TOP5 生肖豬

肖豬的人在小寒節氣這天的最重要任務就是「保持開心」，因為他們的財運隨著心情變化，越放鬆、不計較的狀態更能吸引財神注意，有機會得到長輩的紅包、大方客戶給的大訂單等「被動收入」，可以說是只要在原地笑咪咪的揮手、賣萌當好「招財小豬」，路過的金錢就會自動找上門。

TOP4 生肖雞

雖然小寒節氣的天氣恐怕還是冷，但這天務必要出門走動，因為肖雞的財運藏在「人」的身上，若親友提出合夥、幫忙的邀約或要求，不妨嘗試看看，有可能遇上財神爺送錢來！懂得借力使力就能將「關係」變現，有了別人的助力，他們的財運就會像裝上渦輪引擎般一飛衝天。

TOP3 生肖鼠

屬鼠的人同樣非常適合在小寒這天外出活動，因為這天好運旺旺，走在路上都能「順手」撿到好康，彷彿金錢磁鐵狂吸財富，不用費力尋找，來自四面八方的財富和好運都會自動被你吸引來。

延伸閱讀：4個生肖+出生時辰組合命中註定富貴 正財偏財都超旺天生有錢人

+ 16

TOP2 生肖猴

屬猴者應當像猴子一樣靈活行動，因此在小寒的時候要多「動」，譬如投資者做短線操作、賺快錢，或跑外送，看到機會就馬上行動，但凡猶豫多1秒可能就會少賺很多錢，善用自己高效的反應速度，將隱藏在角落的財富通通掃光！

TOP1 生肖蛇

小寒當天，他們的思緒將非常清晰，運用智慧抓住投資理財的趨勢，或是將腦海的計畫付諸現實，有機會收穫意想不到的財富，如同站在高處的狙擊手，冷靜且精準鎖定遠方的金錢並將之收入囊中。

延伸閱讀：12生肖靠愛好賺第一桶金成功率有幾高？屬猴靈活百變適合演藝工作

+ 29

延伸閱讀：

2026年4生肖迎運勢高峰 事業財富雙豐收

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】