便利店3大媽爭付款激戰影片瘋傳：我嚟畀！　結局笑爆全網：好醒

這是「爭請客」的極致！本港網絡流傳影片，指便利店內有3名大媽搶着「請客」付款，身體碰撞「你推我拱」，高呼「我嚟、我嚟」，場面一度混亂，後方排隊顧客亦鼓譟斥責。最終大媽們各自成功「爭贏」付款，而戰果令人意外。



影片引來網民熱議，有人笑言「灰衣大媽好醒」、「可能兩個都唔想畀之後食飯嗰餐」。也有不少網民批評，「我都好憎呢啲爭畀錢文化，懶大方，其實係面子問題！」、「叫佢哋行埋一邊打啦，後面好多人排隊」。



「真係誇X張，完全目中無人。」有網民於社交平台Threads發布影片，指便利店內有3名大媽搶着「請客」付款，幾乎碰撞到他，大感不滿，「直接喺我面前表演MMA，我企喺後面，好似以為我有防護罩咁，真係呆X咗」。

便利店購物 3大媽爭付款「請客」

影片長51秒，見到至少3名大媽在便利店收銀枱前「爭位」，搶着為1件貨品付款。其中穿橙衣大媽表示「我嚟、我嚟」，站在左手邊的灰衣大媽即搶先伸出手把手機遞近職員，高呼「我嚟！呢度、呢度、呢度」。

橙衣大媽伸出手機想自己付款，「唔使（灰衣大媽付款）啊」，卻被站在右手邊的藍衣大媽捉住右手拉後阻止，灰衣大媽因此「贏到身位」，「索性」推開橙衣大媽把手機付款二維碼伸出展示，成功付款。

後方排隊顧客鼓譟 後續超展開

付款後3人仍在收銀枱前擾攘，後方排隊顧客亦鼓譟斥責。灰衣大媽之後推出多件貨品付款，橙衣大媽即時「禮尚往來」伸出手機搶付款，「後面5支畀我（付款），OK喇，得喇！」，灰衣大媽未有再爭付款。最終橙衣大媽成功付款，支付了340元。

綜合「賽果」，灰衣大媽與橙衣大媽「各勝一場」，但付款金額略有差距，當中灰衣大媽成功「搶付」1件貨品，燈衣大媽則成功「搶付」5件貨品。

網民爆笑：灰衣大媽好醒

網民看過影片議論紛紛，有人「爆笑」，「灰衣大媽好醒，1件換5件」、「可能兩個都唔想畀之後食飯嗰餐」、「你應該講，咁幫我畀埋」、「職員：咪搞我啦，畀錢就畀錢啦」。

質疑「爭畀錢文化」

也有不少網民批評，「我都好憎呢啲爭畀錢文化，懶大方，其實係面子問題！」、「要埋晒啲無無謂謂嘅面子」、「爭啲撞到樓主，你脾氣都算係咁上下， 畀着我即刻問候佢哋」、「叫佢哋行埋一邊打啦，後面好多人排隊」、「我之前試過俾5個人圍住爭畀錢，然後係爭買1個指甲鉗，我就企定定等佢哋」。