QR Code會被用完嗎？每天數十億次消耗量驚人　科學家給出這答案

滴~~掃一掃這個聲音，我們一天可能會觸發個好幾次。這一下，對我們而言，可能只是付掉了一頓飯錢；而在工廠的流水線上，這一下意味着追蹤一個零件的誕生；在各個物流倉庫裏，這一下是指揮着一個包裹的去向；可以說等等掃一掃已經融入了我們生活，工作，社會運作的各個方面。



那麼大家有沒有想過，在掃一掃的瞬間，到底發生了什麼？它怎麼就能立刻「看懂」每一次掃碼背後的訊息。究竟喚醒了一個怎樣龐大和精密的系統？

條形碼的問世

要回答這個問題，我們首先要看懂它最核心的載體——二維碼（QR Code）。它是我們與數字世界溝通的通道。它就像一個神奇的「壓縮包」，能把網址、文字、圖片等海量訊息，打包放進一個小小方塊裏。那麼，這個看似簡單的黑白方塊，究竟是如何做到這一切的呢？讓我們回到過去，看看它最初的模樣。

在二維碼問世之前，他的前身——「條形碼」是零售業最主流的編碼方式，條形碼的誕生，源於一個當時非常普遍的痛點：超市收銀效率太低了。在條形碼發明之前，收銀員必須手動敲入每一個商品的價格，錯誤百出，效率低下。

於是，兩位天才工程師，諾曼·約瑟夫·伍德蘭和伯納德·西爾弗，開始思考如何解決這個問題。他們的靈感，就來源於我們都熟悉的摩爾斯電碼。他們將摩斯電碼拉長、加粗，變成了粗細不一的線條，這就是最初的條形碼。1974年，第一件使用條形碼掃描的商品——箭牌口香糖，在美國俄亥俄州的一家超市被成功掃描，標誌着一個新時代的開始。

條形碼的發明，確實極大地提高了收銀效率。但它有致命的侷限性：它只能單向記錄訊息，而且訊息容量非常小，通常只能存儲13位數字，用來代表商品編號。這樣就無法在條形碼裏存儲更多的內容了。

二維碼應運而生

直到1994年，二維碼橫空出世，才徹底解決了這一痛點。它的發明者，是日本電裝公司的一位工程師——原昌宏。當時，豐田汽車工廠的零部件管理效率太低，他需要一種能承載更多訊息的編碼方式。於是，他受到了棋盤啟發，將訊息從一維的線條擴展到了二維的平面。

二維碼最顯著的特徵，就是它那三個角的「回」字形定位點，這三個定位點就像是給掃描設備提供了一個精確的「座標系」，無論你從哪個角度掃碼，它都能迅速識別，就像給手機裝上了GPS。

為此國際還給二維碼制定了一套標準：ISO/IEC 18004，你可以把它理解為二維碼的「通用語言」，這個標準的作用在於不管你使用的是什麼系統、什麼品牌的手機，都能輕鬆識別出任何一個二維碼，它確保了二維碼能夠成為一個真正開放、通用的工具。

但說到這有人就會要反駁我了，不是已經制定了一套標準了嗎，那為什麼我不可以用微信掃支付寶的二維碼，相反，支付寶也掃不了微信的二維碼？

應用層面

首先，ISO/IEC 18004標準只負責硬件方面的標準，他的任務是確保任何設備的攝像頭，都能識別出這是一個二維碼並解碼，至於二維碼裏面的內容他並不能保證能全部解讀。

舉個我們我們常見的例子：USB口，假如你插U盤（USB手指）、數據線之類的進USB口，電腦雖然識別到有設備接入，但要管理插入的設備文件，你可能需要安裝一個驅動程序。

二維碼也是類似，如果掃出來是一個http:// 開頭的網址，這是一個全球通行的、開放的應用層協議，所有瀏覽器和主流APP都認識它，就會執行「打開網頁」這個指令。

但微信支付碼解碼出來的內容，則是一種私有協議，這串字符相當於一個內部指令或加密令牌，它的語法和語義只在微信自己的生態系統內有定義，而用支付寶來掃的話，物理層它能識別出，但到了應用層就無法執行下一步指令了。

那為什麼搞這麼麻煩，就是為了應用安全和生態。總結就一句話：ISO標準負責「連接」，應用標準負責「內容」，能連接上，不代表一定能讀懂內容。

強大的糾錯機制

不僅如此，為了確保設備在惡劣情況下能準確讀取，二維碼還內置了強大的「糾錯碼」機制。你可能好奇，為什麼二維碼缺了一角，甚至被水弄花了，被擋住了一小塊，為什麼還能掃出來？ 如果你有興趣，有空，你甚至可以自己畫一個二維碼，也能識別成功。這是我8年前畫的二維碼可以看到，也能識別成功。

這就是糾錯碼的功勞。它就像是給二維碼裏的訊息上了「雙保險」，即使訊息區有30%被破壞，它也能通過冗餘訊息進行自我修復。這種強大的容錯能力，讓二維碼在現實應用中顯得非常實用，這也是它能夠迅速普及的重要原因。

既然二維碼能承載如此龐大的訊息，那麼，一個簡單的問題隨之而來：如果統計一下全球每天掃碼的次數，究竟會發生多少次？

答案，可能會是一個天文數字，想一想這些場景：在全球數百萬個倉庫中，工人們正用掃描槍對上億個包裹進行出庫入庫；在現代化的工廠流水線上，機器視覺系統正對成千上萬的零件進行掃碼追蹤；再加上我們每個人每天都在進行的掃碼登錄、掃碼點餐、掃碼解鎖單等等。

當工業、商業和我們日常生活的每天都在以如此驚人的頻率進行着「掃一掃」時，一個擔心就出現了：那它會不會有用完的一天呢？

延伸閲讀：iOS 18新功能｜密碼App生成Wi-Fi QR Code二維碼朋友一掃即連（點擊連結看全文）

其實完全不用擔心。

二維碼的設計非常精妙，它的組合原理，是基於二進制編碼構建的二維矩陣符號體系，它有40個不同的版本，尺寸從最小的21x21個模塊，到最大的177x177個模塊。

每一個模塊都可以是黑或白，這就像是0和1的組合。僅是最小尺寸的二維碼，其組合數量就已經遠遠超過了我們人類能夠想象的極限。

科學家們曾計算過，至少在可預見的未來，我們根本不用擔心它會用完。

嚴謹精密的過程

既然二維碼如此強大，那麼，是如何通過它來實現各種功能的呢？這背後，隱藏着一套嚴謹而精密的過程。整個過程可以分為三個關鍵步驟：

1. 圖像捕捉與識別

當你將手機對準一個二維碼時，它的攝像頭和內置的圖像識別算法會立即協同工作，如同在海量像素中進行一次精準的搜尋。無論光線明暗、角度傾斜，系統都會在眨眼之間，精確識別出那三個標誌性的「回」字形定位圖案，並捕捉到完整的二維碼圖形，為後續的數據解析打下了基礎。

2. 數據解碼與解析

一旦二維碼被鎖定，手機應用就會立刻將捕捉到的黑白像素矩陣，解碼為計算機能夠理解的「語言」——0和1組成的二進制數據流。而這股數據流中，是一串直接驅動後端服務的指令參數，它告訴了服務器下一步該做什麼。

3. 指令執行與反饋

你的手機應用正是通過這些指令，來告訴後端服務器，你接下來想要做什麼。如果掃的是共享單車，它會解析出「單車編號」，服務器收到後，會執行「開鎖指令」；如果是掃商品，它會解析出「商品的ID」，服務器便會進行「訊息查詢」，將商品詳情返回給你。

而當這股數據流是一組支付參數時，它將觸發一個更為複雜和嚴密的流程，服務器會進行身份驗證、資金清算等一系列操作，再將執行結果瞬時返回到你的手機。這一整套流程執行下來，還不到一秒的時間。

當這個動作只是獨立地發生時，它是一個精妙的微觀過程。但當它乘以一個天文數字，當十四億人每天都在進行着數百億次這樣的操作時，它就從一個技術問題，變成了一個宏觀的系統性挑戰。

系統性挑戰

能源安全的挑戰

每一次掃碼，都會有信號傳輸到數據中心，一次掃碼支付傳輸的數據大小可能不起眼，但如果這個數字乘於14億呢？根據央行發布的數據，僅處理非銀行支付機構，也就是我們常用的微信、支付寶等網絡支付平台，2024年的日均交易量就達到了驚人的28.27億筆，而這，還僅僅是請求過程產生的最核心數據，完全沒有計算系統日誌、交易備份、風險監控等產生的海量衍生數據。

想想看，這些新增數據，每天都需要儲存在國家級的數據中心裏，裝滿數個專用的高密度服務器硬盤，而為了保障服務，數據中心需要24小時運行，其服務器運算和設備冷卻彙集起來的電力消耗，對整個國家的電網構成巨大壓力。可以說，數字社會的穩定，必須建立在可靠的電力供應之上。

數據安全的挑戰

其次是，掃一掃的普及也讓海量的個人數據被集中起來，這就帶來了第二個、也是更深層次的挑戰——數據安全。我們的消費習慣、常去地點乃至社交圈等訊息，一旦被竊取或濫用，風險極高。因此，如何安全、合規地管理和使用這些數據，這也就成為數字時代一個必須解決的核心問題。

看完這一切，我們下一次再做出『掃一掃』這個動作時，這個抬手、對準的瞬間，可能會有不一樣的感覺。這個簡單的動作，讓我們在無形之中，與整個世界的龐大系統完成了一次無聲的對話。

其實不只是掃碼，在這幾年，我們看到了更新的交互方式，比如手機的「碰一碰」，看一眼攝像頭就能支付的「人臉支付」，甚至是伸出手掌就能完成的「掌紋支付」。這些方式看起來比掃碼更先進、更神奇，但它們的底層邏輯是完全一樣的。無論我們的動作如何變化，它們最終都依賴於我們今天看到的，那個由網絡、電力和數據中心共同構成的龐大而穩固的系統。

我們總說科技改變生活，或許這就是最好的答案。真正的改變，或許不是出現了什麼讓人驚歎的新技術，而是有那麼一套複雜的系統，在背後默默地工作，好讓每一個普通人的日常生活都能享受到科技帶來的便利，生活都能因此變得簡單一點，這不就是科技帶給我們最好的禮物嗎？

延伸閲讀：Tesla將解鎖FSD新功能 自動駕駛下可玩遊戲？技術法律難題仍待解（點擊連結看全文）

【本文獲「科技狐」授權轉載，微信公眾號：kejihutv】