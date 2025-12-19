廣東職人吹玻璃逾30年致臉部肌肉變形「如練蛤蟆功」　網民齊致敬

內地廣東省一名男子長年從事吹製玻璃工作，至今超過30年，他因長期用力吹氣，導致腮幫子逐漸鼓大，肌肉拉傷並出現變形，臉部一鼓氣就成「氣球」，自嘲成了「青蛙王子」。



綜合內地媒體報導，這名男子的影片近日在網絡流傳，引發熱議，畫面中可見他雙頰明顯鼓起，外觀與常人不同。

一名男子長年從事吹製玻璃工作，至今超過30年，他因長期用力吹氣，導致腮幫子逐漸鼓大，肌肉拉傷並出現變形，臉部一鼓氣就成「氣球」，自嘲成了「青蛙王子」。

一名男子從事吹製玻璃工作30年 導致腮幫子逐漸鼓大：

他受訪時坦言，這是多年職業累積的結果：

天天吹玻璃，用力太大，腮幫子的肌肉就慢慢撐開了。

男子也以輕鬆態度看待自身變化，幽默調侃指出：「有人說我像青蛙，我就當自己練了蛤蟆功。」不過他也透露，早年曾出現肌肉拉傷與不適症狀：「有時候會痠痛，但習慣了，也就這樣過來了。」

周星馳《功夫》電影中火雲邪神的蛤蟆功。（劇照）

醫學界人士指出，長期重複性用力吹氣，確實可能導致臉部肌肉肥大或結構改變，屬於職業傷害的一種，建議從業人員定期檢查並適度休息，以降低身體負擔。

事件曝光後，不少網友留言表示敬佩，報導引述網友表示：

「初看很有趣，再想就會體會到其中的辛苦和勞累」

「致敬一線工作者，希望能有新技術緩解師傅們的辛苦」



