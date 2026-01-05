不止在地上　英公司推「牆上盲道」助視障童認路　部分學校已試用

盲道不止能在地上，竟然還能在牆上！英國公司Sensei推出了一款「牆上盲道」，專門為了幫助視障人士在室內也能安全輕鬆地認路。你可能會好奇：盲道放牆上，真的有用嗎？



其實，很多視障者，特別是還沒習慣用手杖的孩子在室內走動時，常常缺乏方向提示。地上盲道雖然常見，但有時會被家具擋住，或在轉角處不好鋪設。這種觸覺導視膠帶表面帶有凸起的特殊圖案，每一款的紋路都對應不同的位置訊息。

英國公司Sensei 推出了一款「牆上盲道」，專門為了幫助視障人士在室內也能安全輕鬆地認路。（sensei）

導盲磚不止能在地上，竟然可以在墻上：

比如衛生間、樓梯口或是教室，視障使用者用手觸摸，就能「讀」懂自己周圍的環境，判斷該往哪裏走。它不僅適用於成年視障者，對還沒習慣用盲杖的孩子很友好。可以直接貼在牆上合適的高度，用手一摸就能感知到。

孩子可以通過觸摸牆面來認路，對於視力障礙的其他人群來說，也能更從容地在家裏活動，不用總依賴別人幫忙。項目發起人Kavya Jain表示，「牆上盲道」的設計靈感，其實源於目睹父親因糖尿病視網膜病變而逐漸失去視力。加上長期參與視障人士志願服務，堅定了她做這件事的決心。

她發現，在英國，有超過8.5萬名兒童在學校環境中面臨行動障礙，但只有約1.3%的學校配有適合他們的設施。傳統無障礙改造往往成本高、標準不一，而Sensei 觸覺膠帶安裝簡單、耐久且成本較低，據稱能為學校節省最高40%的改造費用。

目前，Sensei已經在一些學校開始試用，希望通過這些小小的紋理，幫助更多孩子實現獨立行走。當然，這種設計也引發了一些討論：牆上盲道會不會容易脱落？對於完全失明的人，是否真的容易理解？

但不可否認，這確實也打開了一個新思路。無障礙設計不一定非在地面，牆面也可以是安全導航的一部分。那麼，這樣的「牆上盲道」，你覺得在實際生活中會好用嗎？你會支持它推廣嗎？

