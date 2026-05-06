Z世代正取代「40歲以上」職員？英媒指老員工用生成式AI更有優勢

過去在科技界打江山的千禧世代，隨時間過去如今也成為對科技公司來說「太老」的行列了？取代他們的是正在大舉進入職場的Z世代。



曾經是科技業中堅的千禧世代（1980年代至1990年代末期）族群，對現在的科技公司也顯得「太老」了？美國的一份研究指出，現在40歲以上的科技從業人員數量出現下降趨勢，而25歲以下的Z世代則開始取代他們的職位。

科技界一直有個認為年輕人才能創新、適應新技術，並且不受到既有觀念束縛，並能快速展開行動，這使得科技界長年偏好使用年輕人，而當年開創當今科技界產業的千禧世代，隨著年紀增長如今也被歸類在無法創新的「老頑固」行列。

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千禧世代也「太老了」，科技公司只愛Z世代人才

根據《Business Insider》報導，美國就業機會委員會的一份報告指出，截至2022年他們調查了超過1,000萬名科技從業人員，發現約41%處於25歲至39歲之間，25歲以下人數則在2014年至2022年間，以每年9%的速度成長，目前占整體7%，儘管看似不多，這個成長速度是所有產業25歲以下員工成長速度的20倍。

且在業務主要與STEM（科學、技術、工程、數學）有關的行業裡，年齡歧視的問題更為嚴峻，在各種投訴中的占比以20%高於其他產業的15%。美國退休者協會的調查同樣發現，約有80%的40歲至65歲中年工作者，表示曾親身經歷或目睹職場上的年齡歧視。

儘管以美國為首的歐美世界吹起「多元化」浪潮已久，相信不同背景、閱歷、觀點的人們組成團隊，能擁有更為完善的思考、激盪出不同的想法與點子，但年齡往往在人種、性別等其他要素之後，因此嘲笑老一輩的行為也不像種族性別相關玩笑那麼被視為洪水猛獸。

就連Meta創辦人馬克朱克伯格（Mark Zuckerberg）年輕時，也曾不諱言：

我想強調年輕及技術的重要性。年輕人往往更聰明。

雖然這位標準的千禧世代創業家，現在也是年屆不惑的經營者。

儘管沒有公司會公開表示不要年紀較長的員工及應徵者，甚至美國也立法禁止歧視40歲以上的工作者，這道無形的年齡之壁一直阻擋著中年求職者。

60歲的約翰·里諾（John Rizzo）便透露，過去兩年裡他準備超過450個版本的履歷、投遞超過4,000個職位，至今仍找不到工作。他認為年齡是自己求職碰釘子的主要原因，很多時候遠端面試狀況很好，但只要人資看到他的年齡就會語氣一變。

即使不是相隔廣大太平洋的美國，距離台灣不遠的大陸在科技界同樣有著「35歲詛咒」，指的是儘管工程師在科技公司薪資優渥，一旦到了35歲便會成為公司裁員的優先對象，結合996的高強度工作（每天從早上9點到晚上9點、一週上班6天），就像一塊被快速榨乾拋棄的「人肉電池」。

對變革焦慮推動公司選擇年輕人？媒體指AI在資深員工手中更能發揮

企業對年輕人的執著，一部分原因或許在於因變革浪潮產生的焦慮。英國媒體《City A.M.》提到，企業對年輕人如此迷戀是可以理解的，因為年輕人是低成本的數位原生世代，是對未來準備最充分的族群。資誠的調查提到，超過40%執行長擔心政治、經濟及科技的顛覆浪潮，將使得他們的公司活不過未來10年。

物流公司Jproco創辦人喬·普羅科匹歐（Joe Procopio）也表示，現在寫程式的門檻越來越低，近年興起的生成式AI甚至讓寫程式的難度進一步下降，這也使得許多企業不願支付資深員工的高昂薪資。

不過，《City A.M.》指出，生成式AI實際上在年長的工作者手中更能發揮，使用AI對其他數位技能的需求較低，更需要運用人類的批判思維來應用AI。且在數位時代人文技能也變得更為重要，而這往往是老員工較擅長的事。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】