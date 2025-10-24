為何員工離職可如此果斷？除沒房貸經濟壓力外　這類人可以更狠

職場上不少人為了五斗米折腰，不過有些人離職卻很阿莎力（源自日語單字"あっさり"，assari，不拖泥帶水的意思），讓人不禁好奇是甚麼讓他離職如此果決？最近就有名網友表示，他在臉書常看到「沒房貸的員工，隨時想走就走」的相關文章，話題掀起熱議，有網友直言，「沒後顧之憂的不用太奴啊」。



有名網友在PTT發文，最近常在用Facebook時看到「沒房貸的員工真的太可怕了，你罵他，他竟然敢頂嘴」，讓事主思考，究竟是沒房貸的人比較可怕，還是買兩間的人比較可怕，「一不小心漲太兇就退休不幹了，怎麼留也留不住」。

貼文曝光後，有網友認為比起房貸，沒生小孩的更敢走：

・「沒生小孩的更可怕唷」

・「沒生的說不幹就不幹」



其他網友則紛紛留言：

・「你看看家裏有礦的年輕人不就是這樣嗎？」

・「沒後顧之憂的不用太奴啊，慣老闆欺善怕惡」

・「是缺工的時代，任何員工都可以洪聲（大聲說話）好嗎」

・「工作態度跟資產有時候是兩件事」

・「沒房貸的員工有兩種，一是買不起、一是等退休」

・「不可怕啊，我之前沒房貸但養兩個小孩，還是忍受很多年才辭職」



