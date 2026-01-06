寒流襲港分區跌至5℃！打邊爐不能做這2件事　羽絨小心4隱患會爆炸

【2026／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流／寒潮／冷鋒】冬季季候風殺到，香港天氣再轉寒冷！天文台預測，香港星期三（2026年1月7日）至星期四（2026年1月8日）市區最低氣溫只有11℃，其中打鼓嶺最低氣溫跌至5℃，上水、沙田、大埔只有8℃，將軍澳只有9℃，屯門等分區氣溫亦只有10℃。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

踏入2026年月香港天氣轉寒冷！天文台預測，乾燥的冬季季候風會在未來兩三日持續為廣東帶來寒冷及晴朗天氣，該區日夜溫差頗大；季候風會在周末稍為緩和，廣東沿岸氣溫略為回升，但早上仍然清涼；預料季候風補充會在下星期初至中期影響華南沿岸。

市區最低氣溫11℃ 上水等多區只有8至9℃

根據天文台九天天氣預報，1月7日至1月8日市區最低氣溫跌至11°C，隨後數日稍稍回升至12°C至16°C。

而根據天文台分區天氣預報，1月9日多區氣溫只有8°C至10°C，其中上水、沙田、大埔只有8℃，將軍澳只有9℃，屯門、青衣、西貢亦只有10℃，打鼓嶺則只有6℃。

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍▼▼▼

1月9日多區氣溫只有8°C至10°C。（天文台）

+ 1

天文台九天天氣預報▼▼▼

天文台九天天氣預報。（天文台）

天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 18

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

+ 33

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

+ 12

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈