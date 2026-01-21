美國田徑女將倫敦街頭遭搶手機　進入狀態即追回　笑稱：他惹錯人

美國田徑選手伊莉莎白羅培茲阿吉拉爾（Elizabeth Lopez Aguilar）近日在英國倫敦旅遊時，於倫敦眼附近拍攝TikTok影片時遭遇手機搶奪事件。



事發當地時間，她正在維多利亞堤岸設置手機準備錄影，突然一名男子衝上前搶走她的手機，鏡頭記錄下這一瞬間。

美國田徑選手伊莉莎白羅培茲阿吉拉爾（Elizabeth Lopez Aguilar）近日在英國倫敦旅遊時，於倫敦眼附近拍攝TikTok影片時遭遇手機搶奪事件。（Tiktok@Independent）

美國田徑選手在倫敦眼附件拍攝TikTok影片 竟遇到手機搶奪事件：

+ 1

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，伊莉莎白羅培茲阿吉拉爾與男友亞伯拉罕塔圖（Abraham Tahtou）正慶祝男友生日，原本計畫當晚前往西區觀看《海格力斯》。她表示，自己起初以為是惡作劇，笑著追上去，直到意識到情況屬實，立即全力奔跑，展現身為田徑選手的速度。她長期參加短跑及鐵人三項賽事，目前正為鐵人三項賽事積極訓練。

亞伯拉罕塔圖亦加入追逐，兩人迅速將竊賊攔下並成功取回手機。伊莉莎白羅培茲阿吉拉爾說：

我立刻進入運動狀態，直到抓到那個人為止。

她強調，竊賊並未反抗，手機也順利取回，並笑稱：

我真的認為那名竊賊完全不清楚他惹到誰。

由於未受損失，伊莉莎白羅培茲阿吉拉爾未報警或採取進一步法律行動。

根據倫敦警方今年八月公布的數據，2024年倫敦手機竊案高達116,656件，創歷史新高，平均每天有320支手機被竊，約每小時13件。女性受害者有61,000人，男性則略少於48,000人，其餘未記錄性別。儘管案件眾多，去年僅有169名嫌疑人被起訴，另有7人獲得警告。

延伸閱讀：囂張笨賊偷錢後竟留下自己真名及手機號碼「要求加微信」火速被捕

+ 32

延伸閱讀：

保護兒少網路安全！英國擬仿效澳洲禁止未成年使用社群媒體

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】