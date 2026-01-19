外國客湧入卻擠走本地人？京都錦市場百年老店不敵觀光化陷關門潮

日本京都的錦市場近年成為許多外國遊客的必訪景點之一，讓旅客得以貼近當地飲食文化，然而近日卻傳出當地客源大幅流失，多間百年老店因此失去客人、陸續關店。儘管有外國遊客大量湧入，如何在兼顧傳統的同時進行轉型，已成為日本各大觀光區商家共同面臨的課題。



錦市場80年老字號關門 外國客增加成最後一根稻草

錦市場坐落在京都市中心，擁有400年以上歷史，各種美食吸引大批外籍遊客造訪。然而，近日卻傳出多間老字號名店選擇結束營業，讓當地居民感到不捨。在錦市場開業近80年的魚漿名店丸常蒲鉾店，就選擇在2025年的最後一天，為整間店多年來的歷史拉下帷幕。

丸常蒲鉾店的魚漿皆由人工製作，未使用機器。第二代老闆初田信行每天清晨5點半起牀備料，隨著年事漸高，工作負擔日益加重，加上無人接班，讓他萌生結束營業的念頭。不料外國遊客的增加，竟成為他下定決心的最後一根稻草。

初田感嘆，大概是外籍遊客對魚漿製品沒興趣，營收逐漸下滑。每次外國人問店裏的商品是甚麼，聽到他回答「FISHCAKE」後，往往會轉身離去。

外國人大概不想吃陌生的食物，這是客人的自由，但我真的撐不下去了。

自10年前開始，錦市場成為許多外國人心目中的美食聖地，但隨着遊客增加，本地客人只剩下約2成。不只是丸常蒲鉾店，一間經營將近160年的五穀雜糧店「美濃芳」，也在2025年12月31日結束營業。

美濃芳老闆江川美代子感嘆，店裏賣的東西不適合邊走邊吃，不受外國人的青睞。對於錦市場的變化，她也無奈表示：

雖然我知道這是時代的潮流，也無能為力，但還是感到很落寞，我果然還是喜歡以前的時光。

長年累積的傳統與文化，要適應環境變化並不容易。

「大阪人廚房」變調 外國遊客佔九成

不只是錦市場，從江戶時代存在至今的大阪黑門市場，本來被稱為「大阪人的廚房」，每到新年期間總會湧入大批採買年貨人潮。但自15年前開始，黑門市場因傳統氛圍在社群媒體爆紅後，現在9成客人卻都是外國人。原先的傳統店家也逐漸消失。

儘管觀光客的湧入，讓日本泡沫經濟後變得冷清的市場恢復活力。但受此影響，市場內土地價格2010年原本每平方公尺約32萬日圓（約1.6萬港元），之後一路持續攀升，如今已突破100萬日圓（約5萬港元）。在高昂的土地成本與租金壓力下，能夠新進駐的，逐漸只剩下鎖定高消費力外國觀光客的店家。

面對這樣的轉變，當地民眾難掩困惑。有民眾表示：

比起在地市場，這裏感覺更像觀光型商店街。

另有在地居民指出，外國遊客增加後，採買變得相當不便，「雖然覺得這或許是無可避免的趨勢，但仍希望老店不要再繼續減少。」

另一方面，近日也有中國遊客在社群媒體上直言「黑門市場又貴又擁擠，不推薦前往」，讓市場相關人士憂心，這樣的評價恐導致遊客人數逐漸下滑。

黑門市場商店街振興組織理事長迫榮治則表示，若沒有外國遊客，黑門市場恐怕無法恢復到如今的榮景。就目前市場與商店街所處的環境而言，他對此心懷感激。對於黑門市場未來的發展方向，迫榮治指出，希望能引進更多價格合理、讓日本當地民眾也能在可負擔範圍內享受美食的店家。

