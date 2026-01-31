平治開蓬車搬運巨型鐵架片瘋傳　網民揭1行為更衰：一定要1823

用貨車搬運大型傢私更合適。有車cam（行車紀錄儀）片拍到，一輛平治開蓬車行駛期間，後座竟放上一個大鐵架，四隻鐵腳朝天，並大面積伸出車廂外，看似十分危險。不少網民認為離譜，「慳個1、2舊水，罰千幾」、「原來開蓬車嘅真正用途係咁 」、「一定要1823佢啦」。



車cam拍到有平治開蓬車運送巨型鐵架。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

平治開蓬車運送巨型鐵架影片瘋傳，引來不少網民熱議。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

近日在Threads上有段車cam（行車紀錄儀）片瘋傳，從影片可見有輛平治開蓬車，正在公路上行駛，而後座則載着一張反轉了的鐵架，有部份鐵架更傾斜伸出車外。

平治開蓬車運巨型鐵架 網民：Gogoben

影片引來不少網民批評，「Gogoben」、「張枱帶咗安全帶未」、「少少錢比人賺啦」、「開蓬就係咁用，下次買晾衫竹」、「識搬一定咁樣搬」、「叫gogovan點show到畀人睇我有錢但我無腦」。有網民則指平治房車駕駛態度有問題，「前面急轉彎推旅遊巴做乜？」。

網民笑：「Gogoben」。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

有人鬧平治司機還要推住前面的旅遊巴，駕駛態度有問題。（Threads@ikhlaqmuhammad3）

根據運輸署《道路使用者守則》，載貨時車上的貨物必須綑紮妥當，確保不會對車上司機、乘客或其他道路使用者造成危險，或對道路或財物造成損毀。如車上載有伸懸於車外的貨物，貨物不可伸出車前超過1.5米、車後超過1.4米、貨物伸出車外以致總闊度（包括貨物和車輛）超過2.5米。