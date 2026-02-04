本星期又有風！3大AI預測熱帶氣旋生成+颱風路徑 天文台這樣預測
撰文：布萊恩
出版：更新：
【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／西望洋／AI天氣預報／GFS／ECMWF／ICON／2月風暴】踏入2月又有颱風。風烏AI、盤古AI、伏羲AI等多個天氣模式均預測，本星期菲律賓東面海域有熱帶氣旋生成，隨後逐漸靠近菲律賓；傳統的歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）及美國全球預報系統（GFS）對此亦有最新預測。
而本港天文台對這個熱帶氣旋亦有最新預測。
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
3大AI預測菲律賓東面海域有熱帶氣旋生成
2026年2月有颱風？伏羲AI預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並往西面移動逼近菲律賓，隨後逐漸減弱消散。
即睇伏羲AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
盤古AI亦預測，2月2日至2月7日（星期一至星期六）菲律賓東面海域會有熱帶氣旋生成，向西面移動逼近菲律賓，但位置較伏羲AI預測的偏南部。
風烏AI同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，但熱帶氣旋結構較伏羲AI及盤古AI預測的鬆散。
即睇盤古AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
即睇風烏AI天氣模式颱風路徑預測▼▼▼
歐美預測熱帶氣旋更強
至於傳統GFS和ECMWF，同樣預測菲律賓東面海域會有1個熱帶氣旋生成，並靠近菲律賓，惟強度比風烏AI、盤古AI和伏羲AI預測的更高。
即睇GFS最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
即睇ECMWF最新颱風路徑氣象圖（Windy.com）▼▼▼
香港天文台：熱帶氣旋未來兩三日稍為增強
天文台預測，現時位於菲律賓以東海域的熱帶氣旋會在未來兩三日稍為增強，並橫過菲律賓中南部一帶。
不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。
天文台九天天氣預測
本港天氣方面，天文台預測，現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在未來一兩日逐漸緩和，該區天氣較為潮濕，日間溫暖，預料一道冷鋒會在星期六橫過華南沿岸地區，周末期間該區風勢逐漸增強，氣溫顯著下降；受冷鋒相關的東北季候風影響，下星期初內陸地區早晚寒冷。
根據天文台九天天氣預報，氣溫13°C至24°C，暫時最高吹6級風。
