港鐵旺角站MMA│後生男vs阿伯爆粗互兇　老婆機智KO獲激讚：型到爆

【港鐵MMA】港鐵人多擠逼碰撞難免，乘客宜互諒互讓。本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵旺角站月台有1名年輕男子與1名老伯激烈爭執，年輕男多次質問老伯「你係咪打我老婆啊！」，老伯則出手拍打年輕男頭部。2人各自老婆見狀嘗試制止，最終年輕男老婆霸氣舉動令老伯離開。不過年輕男與老伯繼續隔空「爆粗」對罵，年輕男老婆隨即使出1招控制場面。



影片引來網民熱議，認為不應動手，「打贏入差館，打輸入醫院」、「人咁多，有碰撞少不免，如果唔係有心撞嘅，咁大家忍讓下就冇事啦」、「對呢啲阿伯真心煩」。也有大批網民大讚年輕男老婆機智，「好老婆，個男人無娶錯」。



本港社交平台Threads瘋傳影片，指港鐵旺角站月台有1名年輕男子與1名老伯激烈爭執。（Threads@chingr1rmyjj）

「打還打，可唔可以唔好喺電梯口打交」。有網民於2月1日中午在Threads發布影片，指港鐵旺角站月台扶手電梯進出口處，有年輕男子與老伯爭執打鬥。

港鐵旺角站扶手電梯口爭執 年輕男怒罵阿伯：打我老婆？

影片長33秒，1名穿白色外套年輕男子，與1名老伯在港鐵旺角站月台扶手電梯進出口處爭執，阻塞通道，其間白衣男老婆疑被老伯打中，白衣男激動質問「打我老婆？你係咪打我老婆啊！」，老伯則「爆粗」責罵「X你老X啊！X你老X！」。

1名穿白色外套年輕男子，與1名老伯在港鐵旺角站月台扶手電梯進出口處爭執，阻塞通道。（Threads@chingr1rmyjj）

其間白衣男老婆疑被老伯打中，白衣男激動質問「打我老婆？你係咪打我老婆啊！」，老伯則「爆粗」責罵「X你老X啊！X你老X！」。（Threads@chingr1rmyjj）

雙方「埋身」拉扯欲動手，白衣男及阿伯老婆嘗試分開2人。（Threads@chingr1rmyjj）

老伯出手打年輕男頭部 遭對方老婆霸氣KO

雙方「埋身」拉扯欲動手，白衣男及老伯老婆嘗試分開2人，「喂！做乜嘢啊！」、「唔好嘈啦！」。惟混亂中老伯看準機會，邊「爆粗」邊出手大力拍打白衣男頭部，白衣男老婆見狀即時「爆發」保護老公，用雙手擋開老伯的手，喝斥老伯離開，「行啦！行啦！」。老伯仍欲「發難」，白衣男老婆加大聲線喝斥「行啦！」，老伯老婆於是把老伯推走乘扶手電梯。

白衣男老婆見狀即時「爆發」保護老公，用雙手擋開老伯的手，喝斥老伯離開。（Threads@chingr1rmyjj）

白衣男老婆見狀即時「爆發」保護老公，用雙手擋開老伯的手，喝斥老伯離開。（Threads@chingr1rmyjj）

白衣男老婆見狀即時「爆發」保護老公，用雙手擋開老伯的手，喝斥老伯離開。（Threads@chingr1rmyjj）

老伯仍欲「發難」，白衣男老婆加大聲線喝斥「行啦！」，老伯老婆於是把老伯推走乘扶手電梯。（Threads@chingr1rmyjj）

雙方繼隔空對罵 年輕男老婆1招壓場

不過白衣男與老伯繼續隔空「挑釁」，白衣男表示「過嚟啊！」，老伯咆哮「X你老XX！」，白衣男回嗆「X你老XX啊！」。白衣男老婆於是拉着白衣男的手，嚴厲要求「唔好嘈啦！」。影片至此結束。

白衣男與老伯繼續隔空「挑釁」，白衣男老婆於是拉着白衣男的手，嚴厲要求「唔好嘈啦！」。（Threads@chingr1rmyjj）

白衣男與老伯繼續隔空「挑釁」，白衣男老婆於是拉着白衣男的手，嚴厲要求「唔好嘈啦！」。（Threads@chingr1rmyjj）

網民讚年輕男老婆「做得好」：真心型到爆

網民看過影片議論紛紛批評離譜，「打贏入差館，打輸入醫院」、「拳怕少壯。阿伯都係唔好咁多嘢」、「對呢啲阿伯真心煩，呢啲老人家都唔知諗咩」、「人咁多，有碰撞少不免，如果唔係有心撞嘅，咁大家忍讓下就冇事啦」。

亦有大批網民大讚白衣男老婆「做得好」，避免意外發生，「好老婆，個男人無娶錯」、「條女好型喎，撳住條仔又唔會畀人攻擊到條仔，控制晒成個局面」、「真心型到爆」、「有呢條女你執到喇」。

（Threads@chingr1rmyjj）