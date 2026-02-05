冬季奧運2026｜選手村設施曝光「無紙板床」　網民：這裏不是法國

米蘭科爾蒂納冬季奧運即將於周五（2月6日）開幕，選手村的床鋪材質備受關注，英國花式滑冰選手Phebe Bekker透過社交媒體實測展示，打破外界對冬奧選手村使用紙板床的猜測，強調「這裏不是法國」，引發網友熱烈討論。



20歲的Phebe Bekker抵達選手村後於TikTok分享了一段影片，她表示：「剛抵達冬季奧運選手村，該回答大家常問我的問題了。」只見Phebe Bekker伸手敲打床褥底部笑說：「讓我看看！感覺不錯。」她接著解釋：

這是一張真正的床褥！你們都聽到聲音了吧？這裏沒有紙板床……至少據我所知是這樣。

米蘭冬季奧運2026選手村房間及其他環境照：

Phebe Bekker的影片迅速引來網友回應，許多人留言：

「紙板？絕對不是！這裏是意大利」

「這裏不是法國！」

「是真的床嗎？」

「太美了」

「還有配備衛浴設備！」

「不是臨時搭建的！」

「這正是我們想知道的答案」



Phebe Bekker將與搭檔James Hernandez在周五開始的花式滑冰冰舞團體賽首次亮相，兩人首次參加冬奧，表現令人期待。

與米蘭科爾蒂納冬奧選手村相比，去年巴黎奧運選手村曾因採用紙板床而掀起熱議，當時被稱為「防性愛床」的紙板床，據稱承重上限為200公斤，英國跳水選手戴利（Tom Daley）曾在巴黎奧運期間拍攝影片，親自測試紙板床的堅固程度，他在床上連續跳躍數次，證明床板確實相當穩固。

而這次米蘭科爾蒂納冬奧選手村的住宿環境整體也獲選手們好評，選手村是火車站城市改造計劃的核心區域，計劃在冬奧後繼續使用，日本代表團團長伊東秀仁稱讚：「水質良好，房間乾淨整齊，住起來非常舒適宜人。」選手村還特別設置了啤酒休息區，讓選手們放鬆減壓。

然而，部分選手仍對選手村的寢具品質不滿，為日本隊提供寢具的愛維福（Airweave）公司董事長兼社長高岡本州透露：「有些國家原本表示『貴公司的寢具沒問題』，但後來卻反映被子太薄或床褥太硬太軟等問題，要求我們抵達現場後調整庫存。」

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】