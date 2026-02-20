新年獲男友封$1524利市　女生遭網民嘲：乞錢　po相證互贈討意頭

農曆新年傳統都是已婚者派利市給未婚者，不過近年就出現了男友封利市給女友的潮流。有港女生於網上發文表示，男友封了總額1,524元的利市給她，於是拍下照片分享，結果引來網民熱議。



有網民不解此潮流，嘲諷女生「你男朋友結咗婚喇？恭喜晒」、「現在乞錢是潮流」，又說「港男真係做壞規矩」。有網民反擊指，「派錢嗰位ok，收利市嗰位ok，網友唔ok」、「黐線，想派咪派囉，啲人咁酸做乜，只係表達愛嘅1種方式啫」。



女生其後回覆網民留言指出，她當時也有封了520元利市給男友，強調事前雙方有說好互封利市討個意頭，「但係我都估唔到佢封金額咁大，po出嚟都係覺得好搞笑」。



該女生農曆年初二（2月18日）於Threads發文發相表示，「男朋友包嘅利市，總額$1,524，問佢有咩意思，佢話冇100同10蚊紙，想包$1,314，送多$210畀我」。

照片見到，利市封內有1張「金牛」1,000元、1張500元及1張20元紙幣。

有網民留言揶揄女生，「搵個人夫做男友識玩喎，過年仲有得逗利市」，又批評「幾時開始男朋友要封利市畀女朋友，好kam」、「港男真係做壞規矩，平時已經當條女係娘娘，新年仲要上獻利市，以後啲女有藉口話你畀利市我先代表愛我」。

有網民則表示，「新年畀封利市祝福下開心下都有位入，勁抽！」、「其實都係嗰句，人哋男朋友願意錫自己女朋友有咩問題，評論區係咪妒忌人哋有男朋友有錢收，係都要咁mean」。

女生其後回覆網民留言指出，她當時也有封了520元利市給男友，「我認知中，情侶愛惜對方互相準備禮物/驚喜畀對方係好正常。雖然有事前講好互相會封利市有個意頭大家開心笑，但係我都估唔到佢封金額咁大，po出嚟都係覺得好搞笑」。

女生說不明白為何會被曲解，「唔知點解某啲人會將呢種互相表達心意嘅行為，FF（幻想）為乞討/非自願掠奪，我男朋友喺我隔籬而家都喺到笑咗」。

