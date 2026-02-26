新年長假後開工沒精神？或非偷懶而是身體出現這問題　附緩解方法

假期結束後，不少人出現疲倦、提不起勁的狀況。台灣營養師呂美寶表示，多位個案反映開工後很沒精神，她提醒這並非偷懶，而是身體需要時間恢復正常節律。



呂美寶說明，假期中見長輩親戚、聚餐旅行、熬夜追劇等活動，會讓體內神經傳導物質「多巴胺」反覆被拉高。多巴胺是讓人感到興奮、期待與滿足的神經傳導物質，當刺激密集、頻繁時，神經系統會暫時習慣這種「高濃度的快樂」。她將這種狀態比喻為「荷爾蒙宿醉」。

示意圖（unsplash@Anthony DELANOIX）

她進一步指出，緊湊的行程、晚睡、飲食放鬆，也讓「皮質醇」長時間維持在偏高狀態。皮質醇本來是幫助人體應對壓力、保持清醒的荷爾蒙，但如果節律被打亂，就會出現「累卻睡不好」的感覺。當假期結束，刺激突然消失，多巴胺回落，皮質醇節律卻還沒跟上，身體就像「喝完酒後的隔天」，出現腦袋鈍鈍、提不起勁、情緒低落等狀況。

呂美寶表示，這時大腦會本能地尋找「快速補償」，糖和精緻澱粉能短暫拉高血糖與多巴胺，但很快又回落，形成疲勞與暴食的循環。她強調，這不全然是控制力差，而是神經內分泌系統還在重新找回平衡。

針對收假後的調整，呂美寶建議從三件小事開始：

1. 固定起床時間，哪怕前一晚睡得晚，也讓晨光重新校準皮質醇的節奏；

2. 早餐優先補充蛋白質，讓血糖穩定，減少對甜食的渴望；

3. 每天安排15分鐘的戶外走路，用自然光和溫和活動，讓多巴胺與血清素慢慢回升。



她在社群平台表示，給身體七到十四天，當睡眠補回來、血糖穩定、節律對齊，就會發現踏實的能量慢慢回來。

【延伸閱讀】睡姿｜側睡健腦減胃酸倒流側左或右？仰睡減壓拆解3種睡姿好與壞

+ 6

延伸閱讀：

明日開工日！高雄衛生局推「清淡飲食」妙招助收心

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】