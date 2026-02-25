瞓醒手痺肩頸痛？專家警告「暴龍睡姿」傷神經　側睡一招即可改善

不少人睡醒後常出現手麻、肩頸僵硬或腰背疼痛，卻未必意識到問題可能出在睡姿，美媒引述專家指出，睡眠時長時間維持不良姿勢，除了影響肌肉與韌帶，還可能壓迫神經，引發一連串健康問題。



美國《紐約郵報》報導，美臨床心理學家、行為睡眠專家哈里斯（Shelby Harris）表示：

我們真正關心的是，一個人睡覺時是否感到舒適。很多人會因為舒服而選擇某種姿勢，但當身體整晚固定不動時，就可能對神經、肌肉和韌帶造成壓力。

示意圖（Unsplash@Shane）

哈里斯指出，外界常把蜷縮睡姿與壓力或焦慮畫上等號，其實並無醫學根據：

一個人的睡姿，幾乎和心理狀態、壓力或創傷沒有直接關係。

她指出，若因姿勢導致不適，從調整身體姿態著手，往往比心理層面更有效。

此外，近年在社交媒體被稱為「暴龍睡姿」（T. rex position）的睡法，也引起醫界關注，就是手臂彎曲收在胸前、壓在枕頭下，容易造成神經壓迫。根據一項研究指出，若睡眠時手肘長時間處於彎曲狀態，可能增加肘隧道症候群風險，引發前臂麻木與刺痛。

至於仰睡雖能避免手臂受壓，但可能加重打鼾與胃食道逆流，而趴睡對脊椎最不友善，因為為了呼吸，頭部必須長時間扭轉，容易造成頸部、肩膀與下背疼痛。多家醫療機構則指出，側睡是最常見、也相對友善的睡姿之一，建議側睡時將膝蓋微彎，並在雙腿間夾一顆枕頭，有助於維持脊椎、骨盆與髖部對齊，減輕背部壓力。

