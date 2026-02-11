派利是禁忌｜12大規矩：派利是派到幾時？單封定雙封？長輩要派？

派利是規矩｜派利是派到幾時？派利是派到初幾？派利是有甚麼習俗或禁忌要注意？利是顏顏色及圖案都要小心?



派利是規矩1：弟妹已結婚，要派嗎？

即使弟妹已婚，一般都會照派給弟妹。因應不同家鄉及傳統，做法可能有不同。所以，是否決定派利是，最好先問長輩如父母或祖父母的意見。

派利是規矩2：新婚夫婦點派？

新婚夫婦首次派利是都要各派兩封，取其意頭「雙雙對對」。若是派給公司同事，加上對方不認識你的另一半，派單封也是正確選擇。

派利是規矩3：親友帶禮物來拜年，是否需要「擇利是」？

一般拜年的時候，親戚朋友都會帶禮物拜訪。主人家應「擇利是」當作回禮，金額一般為50或100元。

派利是規矩4：家中有白事能派利是嗎？

家中有白事的話，按傳統是不派利是亦不收利是。過了100日才可以收或派，同時亦不要去親友家拜年。

派利是規矩5： 派利是派到幾時？派利是時間是?

按傳統的風水習俗，正月初一至正月十五都屬於新年期間，這時間都會派利是分享祝福。而拆利是慣常都在正月十六或之後，等於收到及集齊所有長輩的祝福。

派利是規矩6： 利是派單封定雙封？

一般已婚夫婦均會派雙封，意思是夫婦各人一封；如派給公司的同事，若對方不認識你的另一半，可以選擇派單封。新婚夫婦首次派利是，要取其雙雙對對的好意頭，所以婚後首年會派「雙封」利是，夫婦二人各派兩封，即共四封。而離婚後的夫婦，則可各自派單封。

派利是規矩7：揀利是封都有學問？

中國有很多傳統禁忌，均會避免使用綠色、藍色、白色等象徵白事的顏色。

派利是規矩8：利是封顏色或圖案要小心？

近年，利是封設計五花八門，有些更印有大熱卡通人物Elsa、史迪仔等，也用上藍色為利是封的主色， 若收利事一方較為傳統的，選擇利是封時就要留意。

派利是規矩9：一定要用新銀紙？

其實只要銀紙不是外觀上骯髒、皺褶，也可以用來封利是，相信收到的人也不會介意。

派利是規矩10：封幾錢利是比外傭？

新年利是象徵祝福，但僱主也要視乎家庭經濟能力與外傭工作表現，以決定利是之金額。僱主亦可考慮給予『開工』利是，籍此鼓勵外傭新一年工作順利 。

派利是規矩11：利是封口需要用膠水黏實嗎？

新年利是的封口可不用膠水或貼紙黏實，因為在民俗上，認為利是封死代表財路不通或只進不出，只需將封口紙輕輕折入即可，有著著長長久久、財源滾滾寓意。

派利是規矩12：離婚要派利是嗎？

一般來說，離婚人士並非一定要派利是，主要視乎自己意願，離婚人士可以各自派單封利是。

拆利是的最佳時間

拆利是傳統吉日分別有兩個，分別是農曆正月初七和元宵節後（即正月十六）。兩個日子別具意義，大家可按喜好或選擇來拆利是。

正月初七又稱「人日」，象徵「人人生日」，為吉利的日子，適合拆開利是以分享祝福。第二個日子為正月十五元宵節，這天代表農曆新年慶祝活動結束，拆利是代表可以收集完整的祝福與財富，迎來好運。