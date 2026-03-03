孩子利是錢應這樣規劃！理財專家教3招　從小無痛累積第一桶金

迎來過年團圓時刻，不少孩子手上多了一筆紅包壓歲錢，對多數家庭而言，這筆錢不只是節慶祝福，更是一個理財起點。財務顧問指出，過年紅包若只是短暫存放或隨手花掉，往往錯失長期累積的機會；但若及早規劃，即使金額不大，也可能成為未來求學、留學，甚至成年後第一筆資產的雛形。



關鍵不在於紅包多寡，而在於是否替孩子建立正確的金錢管理與時間複利觀念。

過年紅包該先花還是先存比較好？

過年紅包該先花還是先存比較好？（AI生成圖片）

多數家長會選擇先將紅包集中保管，避免孩子衝動消費，但「全存不動」未必是唯一解法。理財專家建議，可依家庭狀況分層安排，先預留必要開銷，再將剩餘紅包納入長期規劃。對收入結構較保守的家庭而言，將紅包存入銀行帳戶或定存，確保資金安全與流動性，是最穩妥的起點；等到累積金額達一定規模，再思考下一步配置，能有效降低理財壓力與風險。

相關文章：沒錢沒資格做父母？富養、窮養孩子各有好壞 5大原則助取平衡👇👇👇

+ 7

不同家庭條件，紅包該怎麼分配才合理？

若家庭經濟相對穩定，可考慮讓過年紅包同時兼顧儲蓄與投資。部分財務顧問建議，紅包資金可分成三個用途：一部分保留為存款或儲蓄型工具，一部分進行長期投資，另一小部分留給孩子自行支配，培養金錢使用的責任感。這樣的安排，不僅能累積資產，也能讓孩子在實際選擇中學習金錢價值，而不是只把紅包視為「一次性獎勵」。

紅包投資什麼風險最低又能長期成長？

談到紅包投資，風險控管往往比報酬率更重要。資產管理研究指出，市場短期波動難以預測，但長期趨勢相對穩定，因此指數型投資工具成為不少家庭的選項。相較頻繁進出市場，將紅包一次投入並長期持有，反而更能發揮時間帶來的複利效果。對孩子而言，投資的重點不是短線獲利，而是讓資產隨著時間穩定成長，降低操作錯誤的機率。

紅包該一次投入還是慢慢存比較好？

不少家長擔心一次投入會「買在高點」，因此傾向分批操作。不過長期數據顯示，在投資期間足夠長的前提下，單筆投入往往能更早參與市場成長。若紅包本身屬於長期不用的資金，選擇一次投入並拉長持有時間，反而能減少反覆進出造成的成本與心理壓力。這種做法，對不需要即時動用資金的過年紅包特別適合。

孩子成年後，過年紅包真的能變成第一桶金嗎？

以實際試算來看，若每年將過年紅包固定存下2萬元，並投入長期成長型資產，20年後的累積效果相當驚人。假設年化報酬率維持在8%至10%之間，資產規模有機會接近百萬元以上。這筆錢未必一夕致富，卻能在孩子成年時，成為學費、創業或購屋的重要後盾。專家強調，紅包理財的真正價值，不只是金額增長，而是讓孩子從小理解時間、紀律與耐心，才是財富累積的核心。

相關文章：兒童理財｜培育下一個巴菲特！孩子3歲已可學儲錢 5事應及早學會👇👇👇

+ 16

【本文經《風傳媒》授權轉載，原文：過年紅包別亂花！專家揭1招無痛存出第一桶金？網友哀號：以前全拿去買遊戲】