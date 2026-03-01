2026天赦日開運吉日+5大禁忌注意 「這日」助事業最強錯過等百年
天赦日被稱為「百事大吉日」，是中國傳統黃曆中一年中最吉利的日子之一，寓意「天赦萬罪、諸事順利」。
但即便是這麼吉利的日子，也有一些禁忌或建議避免的事情，主要是避免弄巧成拙或失去吉氣。
2026年天赦日日期（共6天）
3月5日（星期四）農曆正月十七
5月4日（星期一）農曆三月十八
5月20日（星期三）農曆四月初四
7月19日（星期日）農曆六月初六（同時碰上天貺日）
10月1日（星期四）農曆八月廿一
12月16日（星期三）農曆十一月初八
天赦日建議避免的事情
1. 重要醫療手術
雖然天赦日吉，但傳統上忌大動手術或開刀，認為這類行為會破壞吉氣，尤其非緊急手術。
2. 簽署重要契約（非必要）
對商業契約或買賣契約雖然有些人認為吉，但如果條件不成熟或未審慎檢查，容易因過於「樂觀」而出錯。
3. 搬家、裝修
大規模搬家或動土類的活動，儘管吉日有助運勢，但若沒準備好或帶負面情緒，也可能破壞天赦日的吉氣。
4. 爭吵、發脾氣
天赦日的吉氣在於「化解冤孽」，若與人爭吵、口角或做不義之事，會浪費吉日的正能量。
5. 違法或不正當行為
因為天赦日寓意「天赦萬罪」，如果這天做壞事、欺騙他人，容易造成反效果，傳統認為「福反而化禍」。
天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位
根據命理師陶文在《2026馬年開財運賺大錢》書中表示，天赦日與奇門遁甲開運的吉時和方位如下：
1. 2026年3月5日戊寅日，農曆一月十七日，驚蟄21：58
官星祿神主事，再加上「驚蟄」的天赦日，百年罕見，錯過了等百年！啟動「祿馬財神」名利雙收，就在這一天。
這是丙午馬年的第一個「天赦日」，這一天的祈福對於事業運的幫助最為顯著，不論是袪除阻礙，化解困局，還是營造名利雙收，都是「天赦日」+「驚蟄日」+「官星祿神」的罕見絕佳神奇效應。
這一天向「上帝」祈福的同時，也要為自己安奉的「祿馬財神」添加大能量，讓自己的「富貴並臨」獲得「上帝」的加持。
2. 2026年5月4日戊寅日，農曆三月十八日
官星祿神日。丙午年、壬辰月、戊寅日的「天赦日」，家運、健康運、事業運與財運一應俱全。
3. 2026年5月20日甲午日，農曆四月初四日
財星祿神日。丙午年、癸巳月、甲午日。本「天赦日」亮點在於「財星祿神」，因此大利「化劫財為生財」。
4. 2026年7月19日甲午日，農曆六月初六日（天貺日+天赦日）
六月初六「天貺日」+「天赦日」，上帝不但聆聽眾生心聲，同時親自審閱眾生需求，賜福、補運，心想事成。千載難逢的形容雖然誇張，但值得這麼形容，更值得執行開運策略。
5. 2026年10月01日戊申日，農曆八月二十一日
文昌祿神日。丙午年、丁酉月、戊申日。偏財源祿神、文昌祿神並臨，心想事成，大利財運與事業運。
6. 2026年12月16日甲子日，農曆十一月初八日
福星祿神日。丙午年、庚子月、甲子日。歲破月×歲破日的雙破天赦日。強烈建議需要逆轉勝的朋友們掌握，這一天具有強大的破除厄運，轉大運能量。這是家庭運與健康運，以及集團事業運的轉運「天赦日」。
相關文章：職場運程｜返工穿搭催旺好運！11種顏色各有好處 穿綠色有利加薪
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】