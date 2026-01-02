10大婚後易被視為「忤逆媳婦」行為　「這項」榮登榜首毫不意外

每家都有本難唸的經！童話故事總是以「從此，王子與公主過上幸福快樂的日子」作結，但結婚不只是兩個人的浪漫，而是兩個家庭的融合。從戀愛進入婚姻，甜蜜會被柴米油鹽、婆媳關係、家庭責任等現實問題考驗，面對接踵而來的生活劇變，當人妻依舊堅持「做自己」，或表現出傳統刻板印象中「不合格媳婦」的行為，就會被認為是「逆媳」？



「逆媳」原先是指不聽話、忤逆公婆長輩的媳婦，後來延伸「逆襲」諧音用法，時代在變，越來越多人呼籲尊重個人意志，不該用傳統習俗制約，也不該對媳婦有不合理的要求。《網路温度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查近一年（2024.03.05～2025.03.04）關於「逆媳」網路聲量共有4,302筆，台劇、八點檔題材比比皆是，甚至有媳婦集體自嘲、呼籲「早黑早享受」的現象。

不論是沒有生育計劃，只想開心度過兩人世界；不會烹飪、不做家事，總是叫外送或讓另一半幫忙；拒絕與婆家互動，堅持維護小家庭的界線等，讓我們一起來盤點「被視為逆媳」的十大行徑，看看你是否認同這些新時代媳婦的選擇！

當人妻依舊堅持做自己，或表現出傳統刻板印象中不合格媳婦的行為，就會被認為是「逆媳」，以下是經網路調查後被視為「逆媳」的10大行為（點擊放大瀏覽）▼▼▼

No.10 將公婆送到養老院

曾有網友分享，與丈夫商量決定把七十多歲的婆婆送到養老院，遭對方飆罵不孝，引發網友論戰！有的認為，

「如果婆婆還有自理能力，還是不要送養老院」

「老人為甚麼送去安養院都活不了幾年？他們心情鬱悶，他們想家、想親人、想兒女、想孫子」

「不要介意老人責備，因為老人家不明白院舍服務」



也有人提醒，

「真的要疼惜照護者的辛苦」

「進去也要一筆可觀的費用耶！不孝順的話丟你在家，多危險」

「沒資格說長道短別人的不是，畢竟你們沒長期體會過」



孝順父母、公婆常被定義為「親自照顧」，讓長輩在家中安享晚年，由子女、媳婦親力親為料理起居。這種觀念建立在過去家庭結構較緊密、勞動分工明確的時代，當時大多數家庭成員在家務與工作間分工合作；然而，現代社會雙薪家庭已成為常態，現實條件不允許時，就會考慮將長輩送至安養中心。

真正的孝順，不應流於形式上的陪伴或滿足社會期待，而是要以長輩的幸福為優先，與其輕易給媳婦貼上「逆媳」標籤，不如試著設身處地思考。許多專業安養中心不僅有營養均衡的飲食，還會安排社交活動，也能提供需要長期護理的長輩更全面妥善的醫療照護，確保他們身心健康。

No.9 睡太晚、生活習慣不合

融入公婆的生活模式，才能被認可為「乖媳」嗎？許多長輩習慣早睡早起，覺得清晨五、六點就該起牀，開始打掃、準備早餐。然而，現代媳婦多為雙薪族，白天上班，晚上才有自己的時間，有些人則需要輪班、作息顛倒，就算是家庭主婦，也有屬於自己的行程安排。如果媳婦因為加班晚睡，早上賴牀，或假日切換成「休眠模式」，便容易被認為「懶惰」、「沒有家教」，甚至被批評為「不尊重長輩」。

除了作息，生活習慣也可能成為矛盾點。例如，媳婦習慣在外買早餐，公婆則認為自己做才健康；使用洗碗機減少家務，但公婆覺得太浪費水電；偏好西式飲食，公婆卻皺眉表示不吃米飯怎麼行。當這些日常小事的差異，經年累月下來被放大成「不適應夫家」，嚴重時甚至影響家庭和諧。

FB社團曾有網友抱怨，

「媳婦嫁來我家不幫忙做事、煮飯就很離譜了，放假睡到中午，醒來就躺沙發滑手機到半夜，二女兒小兒子下班夠累了，也不會幫忙倒水給他們喝」



認為兒子偏袒老婆，「搞得老娘像是她請的家政婦」

網友犀利指出，

「他們離婚，妳心情就會平靜了」



其他網友紛紛勸說，

「她是嫁給妳兒子，不是嫁給你們全家」

「皇后是不是？你們娶了一個婢女回來嗎」



認為不該以舊觀念要求媳婦服侍。

No.8 除夕、初一就回娘家

一名網友在FB社團《毒姑九賤婆媳討論區》發問，

「今年除夕會帶孩子回娘家吃團圓飯的人，有多少人呢？」



引發許多媳婦的共鳴。當女孩出嫁，離開出生長大的原生家庭，還在適應夫家的新婚期間，就必須開始習慣以後年年都得缺席自家年夜飯，心裏何嘗不是千般滋味。

「嫁出去的女兒，潑出去的水」，這句諺語深植於華人社會，也影響過年期間媳婦的歸屬問題。按照傳統父系社會的觀念，媳婦除夕須留在夫家陪伴公婆、祭祖、準備年夜飯，不能「率先回娘家」，甚至還有女兒初一回娘家「會把娘家吃窮」的習俗。

現今社會家庭觀念已大不相同，夫妻為平等關係，媳婦不再被視為「夫家的人」，而是雙方家庭的成員，過年真正意義在於「團圓」與「幸福」，而非僵硬守舊。台灣前主播劉芯彤曾表示出嫁後過年除夕還是回娘家團圓；YouTuber蔡阿嘎年初po文笑稱「蛤？除夕夜出現在北港？二伯連續兩年逆媳成功」，開玩笑稱老婆為逆媳，實際以行動支持對方回娘家過年。

越來越多人選擇彈性安排，例如一年先陪夫家，隔年優先陪娘家，或是除夕在夫家、初一回娘家等，達成家庭的平衡，關鍵在於如何協調，讓雙方家人都能感受到關心與重視。

No.7 拒絕照顧公婆、不聞不問

網友在台灣PTT闡述媳婦的心聲，

「我簽的是結婚證書，不是賣身契到你家為奴，也不是簽了一張合約書表示從此我生為X家人、死為X家鬼，尊重是彼此，沒道理公公婆婆就是階級比較高，敬老尊賢，那也得對方有長輩的風範。」



照顧父母的責任應由子女共同承擔，而不是單方面落在媳婦身上。丈夫才是公婆的親生子女，理應負起主要責任，若子女選擇不盡孝，沒道理要求媳婦承擔。

許多媳婦不照顧公婆，並非冷漠無情，而是因為現實因素；現代女性大多需要工作，已經承受職場壓力，回到家還要照顧自己的小家庭，留意丈夫、孩子的需求，時間與精力實在無法負荷，加上照顧高齡公婆往往涉及專業護理需求，不是一般人能勝任的。

另外，有些媳婦選擇與公婆保持距離，是因為過去的相處並不愉快，也許曾遭遇不友善、不尊重的舉動，或是存在著難解的家庭矛盾，那麼媳婦選擇冷處理，可能是為了避免衝突，而非單純的「不孝」。

No.6 不做家事、讓丈夫做家事

一位來自抱怨婆媳問題FB社團的婆婆發文，

「媳婦不煮飯、不洗衣、不做家事、不帶孩子，只會吃，都不知道兒子娶她有甚麼用處！我很苦命，該怎麼辦？」



網友建議，

「這是他們自己的人生，你要學會放手」

「讓你兒子自己跟他溝通就好，看不慣就別住一起」

「要互相啦！不然生活在一起很累」



當媳婦住進夫家，刻板印象中往往被期待負責家務，從打掃、煮飯到洗衣，彷彿都是她「應該做的事」；如果不做、或讓丈夫幫忙分擔，可能會被認為「欺負丈夫」、「怎麼那麼好命」，甚至影響公婆的觀感，讓媳婦壓力倍增。

過去多以男性負責家庭經濟來源，女性負責家務與育兒，才會有「男主外、女主內」的說法。但在現代夫妻關係中，共同分擔才合理，媳婦並不等於洗碗機，家事本來就不該是單方面的義務，而是夫妻共同維持；家務本不能被視為「女性的責任」，而是家庭成員之間的合作。

No.5 教養觀念不合

許多公婆習慣以「過來人」身份指導育兒，從飲食、睡眠、教育到行為都干涉管教，但對於媳婦來說，這可能是一種壓力，覺得育兒權利被剝奪，若不接受建議、堅持自己的做法，還可能因「不聽話」、「自以為是」引發衝突。

例如，媳婦希望孩子少吃零食，但公婆卻覺得「吃一點沒關係」，甚至偷偷給孩子零食

媳婦希望孩子作息規律、早點睡，但公婆卻認為「晚睡也沒甚麼」或是「有一種冷叫阿嬤覺得你冷」，總是罵媳婦給金孫穿得不夠暖等。

夫妻的育兒觀念都不一定相同了，更何況公婆與媳婦之間，更容易產生摩擦。台劇《太太太厲害》首集中，當媳婦曾沛慈發現婆婆苗可麗偷偷給小孩喝可樂、用計算機寫作業，氣得要求丈夫楊祐寧居中協調。這場婆媳之戰成為收視高點，相關新聞報導指出，該片段在25歲以上女性族群收視高達0.58，「婆媳問題關鍵在老公」的議題引起女性觀眾高度共鳴。

No.4 不會烹飪、懶得煮、叫外賣

孩子放學後回家，媽媽在廚房忙碌煮晚餐、爸爸在沙發上休息看電視，一家人和樂融融……這樣的景象是否很熟悉？就連許多餐廳的招牌菜色，都強調吃了會想起「媽媽的味道」。在傳統家庭中，媽媽、媳婦的角色被期望學會烹飪，負責家裏的餐飲事宜，成為最厲害的「家庭廚神」。

若媳婦不會做飯、懶得煮，選擇頻繁叫外送，恐怕被批評為不勤快、不負責，馬上成為逆媳的強力候選人；甚至還有公婆要求媳婦無論何時下班，都要趕回家做晚飯，若買外食，就罵她浪費錢、不健康、家庭不温馨，「就是告訴別人家裏沒有温暖」。

與兒子一家同住的58歲網友發文抱怨，媳婦結婚8年只叫外賣，要求她學做飯，還被回嗆：

「娘家都是我爸做飯，要做飯你兒子去做！」



許多網友看完文章，紛紛建議她歡喜做甘願受，

「計較太多、算計太多，終究不能和睦，白忙一場」



也有人認真開導表示，每代的婆媳問題都差不多，要住在一起就不要干涉，

「你要的生活方式不是我要的，彼此尊重不要倚老賣老」



隨著現代生活節奏加快，許多人要兼顧工作、家庭與自我成長，常常疲憊不堪，外送成為快捷方便的選擇，可以省下時間陪伴家人、休息，或進行其他興趣活動。家人間彼此理解，支持合理安排時間，無須強迫照著傳統模式生活。

No.3 爭取合法權益、繼承

當兒媳爭取財產，常被家族長輩批為惡媳、逆媳。傳統社會賦予媳婦「賢妻良母」的角色，不僅要生兒育女、操持家務，還要幫扶丈夫、照顧公婆整家人，勞心勞力不能怠慢；但只要對財產分配表現出關注，卻被視為是不忠、沒規矩，挑戰夫家的不孝舉動。

例如在台灣，根據民法第1138條《法定繼承人及其順序》：

「遺產繼承人，除配偶外，依左列順序定之：一、直系血親卑親屬。二、父母。三、兄弟姊妹。四、祖父母。」



由此可見，除非立有遺囑，否則媳婦沒有公婆財產的繼承權。若媳婦希望維護其丈夫、自己及子女的合法權益，可透過法律管道解決；若是出於不滿長輩行事作風、不認同現有家庭制度、要求規劃財產管理等，家族也可進行討論協商。

未經充分溝通，就將媳婦爭取合理權益的舉動，過度解讀為貪婪，這樣的指控未必完全公平，也會傷害家人間的情感。

No.2 嘴不甜、擺臭臉、沒禮貌、愛頂嘴

有些媳婦表情比較冷硬，性格直率、語氣強勢，或是嘴巴不夠甜、說話不加修飾，可能被長輩認為是不禮貌，或不懂得「討人喜歡」，進而產生誤會。其實這不意味著她們對家人沒有感情或不尊重，有時反而能減少誤解，更坦誠的面對彼此。

隨著現代社會中女性地位的提高和自我意識的覺醒，面對家庭中的種種壓力，例如繁重的家務、對於婆媳關係的不滿或是長輩的過度要求，越來越多媳婦在與家人或公婆互動時，更願意表現出真實情感和需求。

一名網友在Facebook發文感嘆，

「台灣以前的媳婦，真的比較懂倫理。知道公婆在訓話時，媳婦是不該回嘴。現在的媳婦就……」



受到許多網友的提醒，紛紛認為，

「公婆自己養的兒女也不頂嘴嗎？自己小孩先教好」

「妳對她不好，她就對妳沒必要，公婆跟媳婦是社會關係，不是血緣關係」

「是以前的部份媳婦沒經濟能力，需要依附老公（或婆家），所以，相對的，身份地位也很卑微！想當然，講話就特別小聲，而現在部份的媳婦自己有經濟能力，不需依附老公（或婆家），相對的，也不會把目中無人且高傲的婆家，當做一回事」



No.1 不生小孩、沒生孫子

Netflix台劇《童話婚禮》中，媳婦柯佳嬿婚前與丈夫劉以豪溝通不想生，對方表面接受，卻想著婚後總會改變；面對婆婆的百般暗示與明示，不僅必須配合，還得保持笑容；甚至丈夫不孕，卻是她第一時間扛下婆婆柯淑勤與其他長輩的關切，讓不少媳婦看了心有慼慼焉。

許多女孩面臨婚姻大關，總避不開生育這題，對傳統觀念深厚的家族來說，生育被視為家庭延續的責任，生育子女、尤其是孫子才能傳宗接代，當這份期望重重壓在媳婦的肚皮上，不僅帶來爭吵，更恐怕成為婚姻崩塌的導火線。

家庭的幸福不是建立在夫妻間的愛與理解，而非子女的數量。現代人基於職業發展、生活質量、健康狀況、或是對環境負擔的考量，在生育上懷抱著不同的看法；這不僅是媳婦的選擇，還涉及到夫妻雙方的共識。

當夫妻選擇不生小孩、沒生出兒子，或因生育問題而未能生育時，無論是好心關懷或心急責備，難免讓她感受到社會的眼光與長輩的壓力。

對此，台灣律師呂秋遠撰文勸公婆別催生，

「生男生女，不是媳婦決定的，能不能生，要不要生，也是他們自己決定的。故意在他們或別人面前說想抱孫，你不尷尬，尷尬的就是他們。」



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體提供，分析時間範圍為2024年03月05日至2025年03月04日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



