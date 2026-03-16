食焗豬扒飯驚見黑蟲　男食客怒公審：好多次啦　籲留意衛生

食肆的食物衛生十分重要。有男網民在網上發相，指稱在食店吃焗豬扒飯，但食到一半發現有隻黑色昆蟲，令他感到嘔心，並表示已發生「好多次啦」，希望食店可留意衛生情況。有網民留言「你唔好再去啦」、「多次都仲夠膽食，即係證明你都唔係覺得好污糟」。



樓主指飯內有蟲，又指曾多次發生。（Threads@richfield303）

焗豬扒飯發現黑蟲

有男網民在Threads上發相，從相片可見，在一盒吃了大半的焗豬扒飯，飯上面有隻黑色昆蟲。樓主更表明已「好多次啦」，「可以留意下衛生情況？」。

有網民表示「仲夠膽去食」。（Threads@richfield303）

網民：你仲去食嘅？

帖文引來網民留言，「你唔好再去啦」、「好多次都仲夠膽食即係證明你都唔係覺得好污糟」、「好多次，你仲去食嘅？」，樓主無奈回應「好多同事都食過小動物，個個好似習以為常」、「茶餐廳都差唔多，食肆好多都係咁，除非自己煮，否則都要食」。