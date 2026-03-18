凍齋啡係甜定唔甜？男子叫走甜被寸感困惑　網民熱議：無話啱定錯

在茶記叫凍齋啡究竟要不要講明走甜？有男網民在網上發文，指自己曾沒有提出走甜，結果來了杯甜的凍齋啡，下次他再要求走甜，又被侍應反嗆「凍齋啡不嬲都唔甜」，令他感到無所適從，因此問「凍齋啡係甜定唔甜？」。



帖文引起網民熱烈討論，「話明凍齋啡，當然是冇糖冇奶，不過後來唔知點解，竟然要講明」、「所以我一定講多句走甜，話之佢」。



樓主在不同茶餐廳叫的凍齋啡，有甜有不甜，令他感到十分疑惑要不要叫「走甜」。（《阿媽有咗第二個》劇照）

凍齋啡叫走甜被寸 不叫走甜又有甜

有男網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」發文，提出一個令他充滿疑惑的問題，「一個好低能嘅問題：凍齋啡係甜定唔甜？」。

他解釋，試過在茶餐廳落單時叫1杯「凍齋啡走甜」，「侍應話返我轉頭：『凍齋啡不嬲都唔甜』」，但到另一間茶餐廳落單叫1杯「凍齋啡」沒說「走甜」，「結果佢杯凍齋啡係甜嘅」，感嘆「有冇人遇過呢啲咁black magic嘅情況？講咗要走甜就俾人話，唔講要走甜就飲唔到走甜，我覺得好無奈啫」。

帖文引來不少網民討論，有人認為視乎個別餐廳做法。（《喝杯咖啡嗎？》劇照）

帖文引來不少網民留言討論，「『齋啡』（粵拼：zaai1 fe1）是香港及粵語地區對『黑咖啡』的俗稱，指不添加牛奶、奶精或砂糖的純咖啡」、「話明凍齋啡，當然是冇糖冇奶，不過後來唔知點解，竟然要講明」。

網民：凍齋啡應係無糖無奶，後來唔知點解要講明

有人認為「正常凍齋啡係冇奶，可以有糖同冇糖，所以嗌埋走糖好啲」、「凍齋啡係唔甜㗎，但係我唔知點解有啲舖頭凍齋啡要落糖，所以係咪都同佢講走甜會好啲，佢答你不嬲都走糖嘅時候，你同佢講有啲舖頭唔走所以嗌多下囉有咩問題？」、「我嘅認知覺得凍齋啡係應該無奶無糖，即係Iced black。但我明白又真係有啲地方係有糖」、「我叫過杯齋啡只係走甜冇走奶，仲謎」。

有家人開茶記的網民指舊派做法通常已加了糖。（《阿媽有咗第二個》劇照）

有網民解釋不同餐廳做法不同，「我屋企係做茶記嘅，幾十年舊派個種。以前嘅茶記比較統一，而家就家家叫法唔同。因為茶記嘅凍咖啡，未加冰加奶之前，係預先校好甜味然後放至室溫，所以你叫「凍齋啡」，係預設有甜，即係有甜嘅室溫齋啡+冰上畀你。但熱啡本身未加任何嘢，所以你叫『凍齋啡走甜』，就係熱齋啡加冰，未有甜嘅」。

網民稱舊派做法通常已加了糖

亦有網民表示，「本身齋啡的確係飛砂走奶（無糖無奶），但而家有啲餐廳會做定凍茶、凍啡底，煲定茶啡然後落埋糖再放雪櫃。但有啲水吧空間問題未必可以咁做，所以做凍奶茶凍咖啡都係做完熱再加冰（呢個仲要睇做法，有啲係熱茶加糖攪熔先落冰，有啲就自己煲定糖水加上去）。我嗰時大記做水吧，人哋教凍齋啡只係唔落奶就得，用返煲定嘅凍啡底，除非個別說明。我都有問過你呢個問題唔係應該無糖咩，但教嘅話嚟得嘅客都已經知，同埋有個把關位就係收銀會問定要唔要走埋糖」。