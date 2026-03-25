門窗緊閉蚊子仍打不完？他堵住「抽油煙機排風管」　3個月全消失

天氣回暖蚊蟲蠢動，不少人家中出現「怎麼打都打不完」的困擾。一名網友分享，自己明明已經封死門窗與縫隙，蚊子卻仍不斷出現，直到意外發現廚房抽油煙機排風孔才是真正破口，裝上濾網後竟讓家中「連續3個月幾乎零蚊」，引發網友熱議。



該名網友在社群平台Threads發文指出，原本以為蚊子是從門窗縫隙進入，因此逐一封堵，但效果有限。經過觀察，他發現蚊子疑似從抽油煙機排風孔進入室內，於是嘗試在出口加裝濾網阻擋。沒想到過一段時間後，家中蚊子明顯減少，甚至幾乎消失。

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他後續拆下濾網檢查，更驚見上面卡滿蚊子屍體，才驚覺過去蚊子來源竟是這個長期被忽略的通道，直呼：「終於找到家裡蚊子從哪來的！」

貼文曝光後，不少網友留言分享類似經驗，直指抽油煙機排風口確實是常見「盲區」。有內行人建議，比起單純加裝濾網，更推薦安裝「逆止閥（止逆風閥）」，可在排風時打開、不用時自動關閉，有效阻擋蚊蟲進入。

也有網友補充，逆止閥不僅能防蚊，還能防止異味倒灌，甚至減少蟑螂從管道入侵：

「裝了之後整個家乾淨很多」

「這是我家最值得投資的小東西之一」



此外，有苦主指出，除了抽油煙機，分離式冷氣的排水管、排氣孔也可能成為蚊蟲入侵路徑，建議一併檢查與加裝防護裝置。

整體來看，專家與網友經驗皆指出，蚊子不只從門窗進入，通風管道、排風孔等「隱形入口」才是關鍵死角。若能針對這些位置加裝濾網或逆止閥，往往比單純關窗更有效。

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