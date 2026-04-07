茶記凍檸茶放7片檸檬！食客笑言:水吧一定係暗戀　網民估原因暗黑

香港茶餐廳價廉物美，食物份量都經過精心計算，以平衡生意成本。惟有男網民在社交平台發相，顯示在茶餐廳點叫凍檸茶，竟有多達7片檸檬，份量有半個檸檬那麼多，不禁留言笑說「個水吧一定係暗戀我」，才會額外「私人醒」這麼多片檸檬。網民看照片後留言笑稱「係明戀」，更有人提出合理解釋「俾腦細鬧完，暗地裏報復」。



樓主上載相片顯示，凍檸茶有多達7片檸檬，笑言 :「個水吧一定係暗戀我」。（Facebook＠「香港茶餐廳及美食關注組」）

1杯凍檸茶7片檸檬 男食客發相炫耀

「個水吧一定係暗戀我」，有男網民在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發相，可見他在茶餐廳點叫凍檸茶，杯內竟有7片檸檬，比一般凍檸茶約有3至5片檸檬多。

不少網民看到1杯凍檸茶竟有7片檸檬，留言笑稱「係明戀」。（《月滿軒尼詩》劇照）

網民猜測：應該係跌咗落地，唔好浪費

照片引來不少網民爆笑留言，直指「係明戀」、「你準備好以身相許未？」、「應該知你喑戀佢，佢畀檸檬你食」，有人則猜測「俾腦細鬧完，暗地裏報復」、「應該係跌咗落地，唔好浪費」、「我衰啲，其實係兩日前用剩，而家快快趣用完可以切過啲新」。另有人分享在茶記「被暗戀」遭遇，笑稱「我有次個女侍應將我碟太陽蛋整成心形」。