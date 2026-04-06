迷你奶茶？茶記熱奶茶細似微縮玩具　食客呻慳皮　網民嘲分子料理

近年物價高漲，飲食業想方設法減少成本，有男食客在餐廳點叫了熱奶茶，詎料見真身後嚇一跳，只見奶茶是用十分「精緻」的不鏽鋼杯盛載，份量顯然比平時常見的咖啡杯少得多，令他不禁大呻「夠曬慳皮，無人留港是對的」，並拍照放到網上公審。有網民看照片後認為離譜，「飲品已經最賺錢，但都咁慳皮，真係唔會怪人唔幫襯」。



樓主用自己的手作比例尺，可見盛載熱奶茶的鋼杯，尺寸看來不足他手掌一半。（Facebook＠「香港茶餐廳及美食關注組」）

用鋼杯盛載的熱奶茶，比普通茶杯還要細小得多，有網民更嘲諷是「分子料理」。（Facebook＠「香港茶餐廳及美食關注組」）

鋼杯載熱奶茶 份量大縮水

該名男食客在Facebook群組「香港茶餐廳及美食關注組」上發相，大呻餐廳的飲品「縮水」，從上載的照片可見，樓主用手作對比，可見盛載熱奶茶的鋼杯，尺寸看來不足他手掌一半，十分迷你。

網民嘲：分子料理？

帖文引來不少網民熱議，有人認為該杯熱奶茶的份量少得過份，「以為微型食品或者鎖匙扣」、「斷估150ml都冇，其實慳唔到幾多，但趕走部份客損失仲大」、「分子料理？」、「飲品已經最賺錢，但都咁慳皮，真係唔會怪人唔幫襯」，有人更嘲諷「再嘈信唔信遲啲變拜神杯」。

有網民指就算杯的尺寸正常，但杯身加厚也是會減少飲品份量。（Facebook＠「香港茶餐廳及美食關注組」）

有人分享指凍飲都少了份量，「睇下啲凍飲杯冰，打爆個杯啲嘢飲得兩三啖」、「其實真係自己做衰自己，無人幫襯唔好講人北上，份量少到連女人都唔夠，無下次啦」。