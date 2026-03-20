晚安小雞柬埔寨出獄返台　驚爆案件主謀另有其人：黑鍋都是我在背

台灣網紅晚安小雞與搭檔阿鬧因在柬埔寨自導自演綁架戲碼，慘遭當地判處2年徒刑，兩人於15日出獄，19日深夜抵達桃園機場，相比入獄前的狀態滄桑許多，一落地就被逮捕直送金山分局。談到2年前綁架企劃影片，晚安小雞爆料幕後藏鏡人是叫做Selena的台灣人，被對方騙走400萬（新台幣，下同，約98萬港元），苦嘆「整個鍋都是我在背！」



晚安小雞和阿鬧歷經766天刑期，面容變得消瘦又憔悴，回到台灣，兩人都坦言心情複雜又開心，他因為在監獄待太久，直言「被關太久了，說話有點慢」，需要慢慢熟悉語言系統。

按圖回顧晚安小雞在柬埔寨自導自演綁架全過程▼▼▼

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問及當初去柬埔寨拍片內幕，晚安小雞澄清並非企劃者，而是一名叫Selena的廠商，對方告訴他，柬埔寨存在嚴重人口販賣問題，於是找他拍攝這項企劃，不料出事後，他和阿鬧雙雙入獄，不忍訴苦，「整個鍋都是我在背」。

晚安小雞表示，Selena的拍片方式違反自身原則，其實當下有極力反對，還被對方騙走400萬。不過，他昨日凌晨在臉書更新數目，坦言總共被騙1300多萬（約320萬港元），為此已負債累累，預告近期會開記者會詳細說明。

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