【公屋／公屋輪候／屋邨管理扣分制】鄰居噪音的確令人困擾。有公屋住戶於Threads發布影片，指他們一家人10多年來一直受到鄰居嘈音及言語暴力騷擾，「無止境嘅恐懼」，惟即使報警、告上法庭亦無法解決。然而他表示，該「惡鄰」近日終於主動搬走，原因令他大感驚訝，直言「呢種解脫真係難以形容。（鄰居）仲要周圍唱係俾人滋擾先頂唔順要搬，住喺你隔籬就真係慘啦」。



事件引來網民熱議，有人恭喜樓主「重獲新生」，「恭喜你，終於鬆一口氣，唔使擔驚受怕，可以平平安安咁住落去，好好休息！」，樓主回覆「多謝你，而家睡眠質素好咗，終於可以一覺訓天光」。也有網民分享其他解決方法，獲其他網民讚好。



住公屋鄰居噪音的確令人困擾。（資料圖片）

住公屋最擔心遇上「怪人」鄰居。該公屋住戶於4月15日在Threads發帖文，講述「惡人鄰居」令他們一家多年來苦不堪言。樓主表示，從小自大其青春並非在讀書、玩樂中度過，而是在噪音、言語暴力及無止境恐懼中捱過，這「童年陰影」的源頭，就是其鄰居，「大力砰門聲、無間斷嘅噪音，仲有用嚟監視我哋嘅CCTV（閉路電視）同門鐘cam，每日出入都好似俾人監視住咁」。

住公屋遇「怪人鄰居」 噪音、言語暴力、恐懼中度過

樓主指出，他們一家人試過忍讓，與鄰居商討，也試過報警，甚至因另1事告上法庭，「好彩法庭還咗我哋一個公道」，惟問題始終沒有解決。

鄰居突主動搬走 公屋住戶：這種解脫真係難以形容

然而最近終於迎來曙光，事關鄰居終於主動搬走，樓主感到十分高興，「最開心嘅係佢哋終於搬走咗，我同屋企人終於可以安安樂樂瞓覺，唔使再俾噪音嘈醒，終於可以自由出入，唔使再驚俾人突然大力砰門嚇親，終於唔使再活喺嗰個鏡頭嘅監視之下，呢種解脫真係難以形容。我哋嘅噩夢終於結束。我哋一家人等咗呢1日等咗好多年」。

樓主上載鄰居搬走前後對比照，感到「解脫」。（Threads@ourgoodneighbours）

寄語同樣經歷受害人「企硬保護自己」

樓主最後寄語有同樣經歷的「受害人」，「我想話你哋並唔孤單，有時真係要企硬保護自己同屋企人嘅精神健康」。

不少網民留言祝賀樓主「重獲新生」，「恭喜你，終於鬆一口氣，唔使擔驚受怕，可以平平安安咁住落去，好好休息！」、「公屋係房署物業，印象係唔可以自行安裝CCTV，可能佢真係被扣盡分而走，祝福嚟緊嘅新鄰居係相處融洽正正常常」。

「怪人鄰居」因1理由搬走

亦有網民求問樓主用什麼方法令鄰居搬走，「點樣解決到架 我同你狀況一樣，我俾對方搞到有聲音後遺症，忍咗差唔多1年仲未敢報警處理」。樓主回應時直言，「好老實報警都真係冇咩用。其實我哋都估唔到佢哋會搬走，佢哋係咁周圍唱俾我哋滋擾，所以被迫要搬」。從樓主上載的錄音聽到，相關鄰居稱搬走原因是被樓主一家人滋擾，「我梗係要搬走啦，我隔籬屋住着個黐線嘅一家三口，喺度滋擾人，想唔搬都唔得啦」。

另有網民分享應對「惡人鄰居」方法，「我個朋友用幾部電子佛經兩個禮拜就搞掂」、「以前未有扣分制都經歷過黐線鄰居好多年，嗰陣仲細，小學中學啲年紀，有時自己出入都真係幾驚，因為佢係會打開門望住你，之後我發現我睥行佢佢就會淆底閂門，原來對付癲佬真係要比佢癲，至此就冇再驚過所有公屋癲佬」。

有網民分享應對「惡人鄰居」方法。（資料圖片）

疑「怪人鄰居」現身反駁 與事主罵戰

不過事件廣傳後，有自稱是涉事鄰居的網民留言揶揄樓主，「放過人放過自己啦， 我哋已經選擇搬走啦，唔好再keep住係咁出post諗住攞尾彩啦……唔好喺條街度見到就話我哋跟蹤你哋任何1個，做返啲有益社會嘅事啦！」。樓主則反駁，「真相就係你哋滋擾人然後掉轉話人哋滋擾你哋，喺到扮受害人俾人蝦，笑死」。

有自稱是涉事鄰居的網民留言揶揄樓主。（Threads@ourgoodneighbours）

公屋單位門口可否裝鏡頭？即看房署規定

房屋署過往曾表示，房屋署並不允許公共屋邨租戶在大門外公共地方（例如走廊和梯間）安裝攝錄鏡頭，房屋署會向違規人士發出警告信，並勸籲他們拆除相關裝置。若該安裝攝錄鏡頭的行為對其他住客構成滋擾，房屋署將會採取進一步行動。如公屋住戶在其單位內安裝微型攝錄鏡頭，若無涉及單位結構或衞生設備，原則上毋須向房屋署申請。

根據香港個人資料私隱專員公署在2017年發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，現行法例雖沒有要求市民或機構於安裝閉路電視前要向私隱專員公署呈報或申請，但該署建議市民或機構如要攝錄，須考慮所採用的方式是否合理、是否讓受影響人士得悉會被攝錄，以及如何妥善處理攝錄片段。如攝錄人士不根據指引處理，私隱專員公署會介入調查。

（Unsplash圖片）

（Threads@ourgoodneighbours）