孩子狂滑短影片是大腦生病？醫生指越罵恐越失控　生活隨時全毀滅

在現今社會，身為「數位原住民」的兒童和青少年從小就與手機、平板等3C產品形影不離，隨着近年來短影音平台興起，更有不少兒少深陷在大量結合豐富視、聽覺的「洗腦」內容中。台灣精神科林繼宇醫生指出，「成癮」與大腦多巴胺回饋迴路失控有關，而短影音「時長短、回饋快」的特性更容易讓人上癮。如何辨別孩子是否已對短影音成癮？成癮行為會對孩子造成哪些影響？林醫生也一一為大家說明。



短影音帶來「短回饋」 醫生說明何謂「成癮」

林繼宇醫生解釋，「成癮」屬於一種大腦疾病，本質上是大腦多巴胺回饋迴路的失控狀態，「所謂的失控指的是大腦已經習慣要得到非常快速的回饋，才會感到快樂。」大腦的回饋機制可分為長期與短期，其中，若大腦需要隔一段時間才能得到多巴胺的獎勵回饋，屬於較長的回饋機制，例如完成一幅畫需要一週、持續運動才能看到體態改善等。「而大部分短多巴胺獎勵機制是現代人創造出來的，並且有越來越短的趨勢，都是過去所沒有的。」

林繼宇醫生說明，當一個人未能從現實生活獲得足夠的回饋刺激時，就容易逃到相對簡單、快速、不太需要思考的回饋刺激中，這也就是為甚麼缺乏生活重心的人往往容易陷入賭博、酒精、遊戲等成癮物質中。一旦成癮，這些物質就如同黑洞般持續「吸走」生活中其他的重要部分。而短影音成癮的概念也同理，只有幾十秒至一分鐘左右的影音內容具有「短且快」的特性，看了開頭幾秒不喜歡還可以馬上滑走，比過去使用遙控器切換電視頻道還要快，多巴胺迴路因此可以更快速地得到立即的滿足，卻也更容易讓使用者陷入其中無法自拔。

短影音成癮與單純愛看有不同 制止、責罵恐加劇問題

如何判斷孩子有短影音成癮行為？林繼宇醫生指出，若孩子每天花個20至30分鐘觀看短影音，可以隨時放下手機，代表他可能只是單純喜歡看短影音；反之，當孩子無法控制不觀看短影音，並且已經影響到生活，例如無法正常社交、睡覺、完成作業等，就有可能是成癮的跡象。

有些家長可能會責罵孩子「為甚麼你就是不放下手機」，但這並不單純是孩子不聽話的問題。林繼宇醫生進一步說明，孩子若已對短影音成癮，當大腦的回饋機制被打亂、無法獲得足夠的回饋時，會立即出現不舒服的感覺，也就是所謂的「戒斷反應」，進而造成情緒管理的困難。當家長試圖限制手機使用時，孩子會感到憤怒，如果再加上旁人不斷嚴厲地指責，有可能引發更劇烈的情緒波動。

此外，部分孩子可能本來就對現實世界缺乏興趣或無法獲得成就感，就會躲進回饋快速的虛擬世界中尋求滿足。在這樣的狀況下大腦獎勵機制發生改變，漸漸地孩子只有依靠短影音才能獲得足夠的回饋，而壓縮到投入其他活動的時間和精力，社團、朋友、學習等就會慢慢地被排擠，生活因而受到影響。

治療選擇不限於用藥 醫籲父母應共同參與

「很多人都說我的孩子不需要治療，他們想的可能是不需要吃藥，但其實治療並不限於使用藥物。」林繼宇醫生表示，藥物治療主要用於控制症狀，若孩子合併有ADHD、焦慮症、憂鬱症等，醫生就會使用相應的藥物治療；若孩子的睡眠結構已因為成癮行為而被嚴重打亂，也有短效的助眠劑可幫助調整。

除了藥物外，治療選擇還有行為治療、心理治療等。「重點不是戒除成癮行為，而是幫他們重新建立生活重心。」林繼宇醫生指出，治療過程中會逐步引導孩子找到現實生活中喜歡做的事，如運動、下棋、旅遊等，讓孩子獲得肯定和成就感，藉此重建較長的獎勵回饋機制。「我常說家人才是最長久的治療師」，林醫生也提醒，父母的參與對改變孩子的行為也至關重要，應放下大人的視角和成見，與孩子攜手面對，共同建立健康的數位使用習慣。

