韓國自由行｜旅遊10大注意　插座/換錢/地鐵等常見問題和解決方法

韓國自由行，帶上韓巢的各種攻略、資訊、地圖，說走就走並不難！可走之前，別忘了還有一件事情要確認，是韓國的天氣？韓國的物價水平？……這些當然要確認，可是還有一些需要注意的基本事項也一定要提前了解。



歐尼歐巴的國度不論在韓劇中看起來有多麼親切，對你來說都是一個語言、風俗、習慣不太一樣的異國！入鄉隨俗，很多基本訊息提前知曉，到韓國後會一路更加順暢哦！

韓國10大文化習慣和旅行須知

韓國旅遊十大注意（01製圖）

韓國自由行必看！10件出發前必須知道的大小事和文化禁忌👇👇👇

+ 15

1. 電壓OK！插座NO！

各個國家的電壓有所不同，而韓國的電壓與中國一樣為220V，所以變壓器這樣的東西就不需要啦！不過不要竊喜太早，韓國的插頭又與中國插頭不一樣，所以插座也不一樣。若要從中國帶筆記本電腦、捲髮棒等電器的話，需要使用轉換插頭。

韓國部分酒店準備有轉換插頭供客人借用，也有一些酒店在客房配有可插入中國電器的插座，如有需要提前確認一下吧。實在不行，在韓國機場、商店購買，一個大約3,500韓元左右。

2. 人民幣通用？換錢！假鈔？

用餐、購物時可以使用人民幣嗎？這個要因店而異。有的店鋪是收取人民幣的，但絕大多數的店鋪還是不收。所以，換錢是必須的。很多人可能都在國內換好韓幣帶過來或到了機場立馬換錢，但其實，在首爾市內換錢也是很方便的，除了銀行、酒店、百貨可以換錢以外，在明洞、東大門、梨泰院路邊眾多的換錢所也可以放心換錢，這些換錢所都是經過認證的正規換錢所。

而南大門市場那邊還有一道風景線，就是一些年邁的奶奶擺在街上的個人換錢處，這些則屬非法個人兑換，建議小心為妙。另外，韓國沒有假鈔，所以拿到一沓韓幣時，不用一張張確認真偽啦。

3. 最方便的交通工具——地鐵！乘坐須知

從那縱橫交錯的地鐵線路圖，就可窺見首爾地鐵的發達程度了！的確，乘坐地鐵，幾乎可以到首爾的任何一個地方。因此，最方便、最省錢的交通工具非地鐵莫屬。

而乘坐地鐵時，你可能會發現有那麼幾個人們站着也不坐的空位置，為什麼呢？可以去坐麼？原來這些位置是特殊的座位，是專屬老弱病殘孕人士的，一般地鐵每節車廂的兩頭就是，而且在部分車廂中間位置的兩頭，也有貼着「孕婦優先」標示的座位，很多甚至連座位都被做成了粉紅色。韓國人一般比較自覺，除非萬不得已的情況都不會坐那些位置，有時覺得空着白空着坐下後，有老人、孕婦或抱着孩子的家長上車時，人們都會趕緊讓座。如果你不知道這一情況，在車上有此類人士時還佔坐了那些特殊座位的話，就太失禮了哦。遇到脾氣不好、正義凜然的大叔或大媽，甚至會指責你幾句呢。

4. 到處都是冰水！？

在韓國的大部分餐廳裏用餐時，一年四季，不管天氣多冷，都會給端上來冰水。有人說是因為韓國人性急，有人說是因為韓國人有從小吃人參的習慣所以導致體熱，而大冬天到處也是暖烘烘的暖氣……

總之，韓國人一年四季都偏愛冰水。去餐館，端上來的都是冰涼冰涼的白水或大麥茶；飲水機也大都只有冰水和熱水，而沒有常温水的概念；去商店買水解渴，瓶裝礦泉水也基本都放在冰櫃裏。如果你不適應喝冰水的習慣，一定要學會對服務員說「따뜻한 물 주세요~（請給我熱水）（讀音類似：大得灘木兒主賽喲）」，或自己帶保温杯哦。

相關文章：韓國旅遊遇靚仔店員叫人Oppa原來勁失禮？網友列10大遊韓旅客禁忌（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 18

5. 沒有小費文化

乘坐出租車、酒店行李員幫忙提行李、餐館服務員熱情服務……這樣的時候，你可能猶豫着是不是該給小費呢？韓國是沒有給小費的文化的。所以你大可理直氣壯地享受優良服務，不用迫不得已地給小費。

當然，如果你想對出租車師傅、行李員、服務員等等為你提供的服務或幫助由衷表示感謝，而自發性表示一下的話，給點小費也是可以的。

6. 不要過分討價還價

有時候在市場這種地方買東西時，討價還價是一種樂趣，甚至大家都覺得不還價就會被宰。到了韓國，這種購物思維模式也得調整一下。韓國明碼標價的百貨、商廈不用說，就是街邊的小店、小攤、夜市等場合，也很少接受討價還價。因此，商家們一般也不會漫天要價。

但在有些地方，用現金支付的話，店家可能會給你便宜1,000～幾千韓元的，所以可以提前問一下用現金結算是否有優惠。

7. 強烈的隊列意識

韓國人的隊列意識比較強，人多時一般都自行站隊等候。在某一人氣店鋪前會排隊購買，結賬時人多的話也會自行站隊等待。乘坐地鐵、巴士時，不是蜂擁而上，而是站隊追個兒上車。在去公共衛生間時，大家不是站在各個如廁門前等候，而是從進口處就開始排隊。

另外，你不難發現，在上自動扶梯時，韓國人也都排隊站在右側，這是把左側留出來供趕時間的人快速爬梯。不論什麼時候，不要着急，按先來後到的順序排隊進行吧！

8. 適應自助服務

韓國很多餐廳為了效率，水和小菜都是自助拿取的。如果你在餐館就餐時，遲遲沒有服務員上水，看着別人桌子上有一些小菜卻沒人給自己端來……不要納悶，留意一下店內是否掛着「SELF」的字牌。

還有一些店，特別是快餐店、咖啡廳及美食廣場，用完餐後是要自助收拾的，拿到回收台，按種類扔掉剩下的各種垃圾，或返還到回收架上。事先了解這一點，到時可以避免尷尬哦。

相關文章：韓國自由行8個APP推薦：地圖用NAVER Map和韓巢 翻譯有Papago（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 30

9. 沒有專門的早餐店

說到韓國人的早餐習慣，跟午餐、晚餐沒啥區別，在家裏一桌子小菜、湯和米飯。所以，在韓國基本沒有一排排早餐店繁盛的風景，也很少有路邊攤專門賣早餐。

街上偶爾也就碰上了24小時經營的店，可以去吃個早餐湯飯什麼的。如果你住的酒店不提供早餐，你可以選擇專程去高貴優雅的早餐廳來一頓大吃，也可以選擇去便利店、地鐵站附近的吐司店、紫菜包飯店什麼的來一份簡單、廉價的早餐。

10. 有交通卡更加方便

韓國是一個卡的世界，人們習慣處處刷卡。特別是來韓國旅行時，最基本的交通出行，使用最為普遍的便是T-money卡。T-money卡是首爾市民普遍使用的一種預付式交通卡。只要購買T-money卡並充值，便可輕鬆刷卡上車，憑此卡乘坐首爾所有的地鐵或巴士。

如果沒有T-money卡，在搭乘地鐵或巴士前需要每次準備好零錢購買巴士車票或一次性地鐵交通卡，而一次性交通卡也需要在購卡時多交500韓元押金，到站後再去自動返還機上退領押金，對於時間寶貴的遊客來說十分不便，而且用T-money卡乘坐大眾交通時還會有優惠。除此以外，在很多加盟店及部分傳統市場也可以刷T-money卡買東西哦。而且近來的T-money越來越萌，花樣百變吶！

延伸閱讀：

韓國旅行去哪裏換錢最划算？

韓國自由行必知——早餐在哪吃？

【本文由「韓巢網」授權轉載，更多內容可查看原文。】