拼錯英文單詞為何難察覺？劍橋大學揭秘大腦機密　其實你只在猜字

你一定看過那種「順序亂掉卻還是看得懂」的句子，像是：「你得看懂個這句子嗎？」明明字序排得混亂，許多人卻還是能一眼看懂，這種現象其實有正式名稱，叫做「亂序閱讀效應」（typoglycemia），而背後是有科學解釋的。



據《紐約郵報》（New York Post）報導，網絡上流傳一段所謂「劍橋大學效應」，聲稱只要單字的首尾字母正確，中間怎麼亂都能讀懂。研究顯示，人類閱讀時並不是逐字解碼，而是依靠「整體字形」與上下文來快速辨識單字，所以不會受到順序影響閱讀能力。

示意圖（Unsplash@Surendran MP）

舉例來說，在看見一個句子時，大腦會先自動掃描熟悉的拼字模式與句子語境，預測接下來可能出現的詞彙，再與眼睛看到的內容比對。這也是為什麼我們常常會漏看自己打錯字，因為我們看到的是「大腦預期的內容」，而不是實際寫出的字。

有趣的是，研究也發現一個反直覺現象，越接近正確拼法的錯字，反而需要更長時間辨識。例如鉛筆（PENCIL）拼成「PENICL」比「EPNCIL」更難理解，因為前者更容易讓大腦誤判、需要額外確認。

語言學家史多茲饒（Karen Stollznow）指出，人類閱讀其實是一種「預測與感知的互動過程」，大腦會用最少的資訊做出最佳判斷。換句話說，我們不是在「看字」，而是在「猜字」。

不過這種能力也有限。如果混亂程度過高、缺乏語境或破壞字形規律，大腦就無法有效補全資訊。

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